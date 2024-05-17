Dokuzlar Başkan Hürriyet'e yüklendi: TASARRUF BUNUN NERESİNDE?

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediyesi'ni borç batağına sürüklediğini söyleyerek kamuda tasarrufa ilişkin söylediklerine cevap verdi.

Dokuzlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1-Kim kazandı, kim kaybetti? İzmit Belediyesi’nde daha önce “KİRALAMA” yoluyla alınan hizmet araçları arıza ve kaza durumunda ikame ediliyor, hizmet aksamıyordu. CHP döneminde ise çöp kamyonu gibi çok kritik yerlerde bile popülizm uğruna körü körüne satın alınan araçlar kaza ya da arıza durumunda sanayiye tamire yollanıyor. Tamir parası ödenmediği için haftalarca burada bekliyor. Hizmet aksıyor, vatandaş mağdur oluyor. Kasası açık kamyonetlerle sağlıksız, ilkel çöp toplanıyor. Bu durumda kim kazanmış, kimler kaybetmiş oluyor?

"KEDİ BUYSA CİĞER NERDE, CİĞER BUYSA KEDİ NERDE?"

2-Hesap çok basit! İzmit Belediyesi, araç satın alarak iki yıl önce tasarrufa başladığını iddia ediyor. Buna ilave AK Parti döneminden kalan onlarca daireyi satan, bizzar belediye başkanı tarafından açıklanan dal öğütme makinası sayesinde milyonlar kazanan belediye neden borç batağında? Hesap ortada. Nasreddin Hoca’nın dediği gibi, “-Kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede?”

TASARRUF BUNUN NERESİNDE?

3-İlk Mecliste 170 milyon TL kredi yetkisi isteyen belediye başkanı tasarruftan nasıl söz ediyor? İzmit Belediye Başkanının siyasilere, yakınlarına, akrabalarına iş verdiği denetim raporlarında belgeli. Bu işlerin kitabına uygun verilmesi, kıyak yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Durum böyle iken, seçim üstü belediyeye yüzlerce işçi de alındı.

Bu işçilere maaş ödeyebilmek için daha ilk mecliste 170 milyon TL kredi yetkisi verildi. Şimdi tasarruf bunun neresinde? İşin özü siz tasarruf yapmaya değil, İzmit’i batırmaya devam ediyorsunuz.