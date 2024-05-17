17 May 2024 - 08:32- Spor G:

Yaşar Can, "Sen kaybettin kaybettirdin"

Yaşar Can, Kocaelispor'un Çorum FK'ya mağlubiyeti sonrası Kocaelispor yönetimine yüklendi.

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Yaşar Can, "Sen kaybettin kaybettirdin" mask

İlimizin tanınmış simalarından, son kongrede başkan adayı olarak çıkan iş insanı Yaşar Can, Kocaelispor yönetimine  yüklendi. Can yaptığı paylaşımla:

"Sözümüz olsun bu takım gelecek sezon Süper Lig'e çıkacak. Öyle de çıkacak , böyle de çıkacak. Biz kenetleneceğiz. Hep birlikte başaracağız. Sezon başında yönetimi kazandığını sanan kişilik bir daha stada bile gelme. Sen kaybettin kaybettirdin. Kocaelispor senin gitmenle zaten çok şey kazanmıştır." dedi.
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17 May 2024 - 08:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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