Yaşar Can, "Sen kaybettin kaybettirdin"

İlimizin tanınmış simalarından, son kongrede başkan adayı olarak çıkan iş insanı Yaşar Can, Kocaelispor yönetimine yüklendi. Can yaptığı paylaşımla:

"Sözümüz olsun bu takım gelecek sezon Süper Lig'e çıkacak. Öyle de çıkacak , böyle de çıkacak. Biz kenetleneceğiz. Hep birlikte başaracağız. Sezon başında yönetimi kazandığını sanan kişilik bir daha stada bile gelme. Sen kaybettin kaybettirdin. Kocaelispor senin gitmenle zaten çok şey kazanmıştır." dedi.