“Erzurumlu Emrah” Kandıra’da anıldı

Erzurum Radyosu saz sanatçısı ve Tasvire Güneş Ortaokulu Müzik öğretmeni Akif Akkurt ile eşi Zafer Okulu müzik öğretmeni Işılay Cansu Akkurt’un söylediği türküler, topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz ve Sabahat Ulutaş’ın Erzurumlu Emrah’ın hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili yaptığı söyleşi, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Topluluk üyelerinden Müfide Ecevit; “Mime Düştü”, Olcay Tokdemir; “Figanın Bülbülü”, Ömer Arslan; “Derman mı Kaldı”, Olcay Çelik; “Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi”, Adem Arı; “İmdat Eyler” şiirlerini okudular.

Programa katılanlar arasında e. D.P.T Genel Müdürü İsmail Sarıca ve eşi Çocuk Sağlığı uzmanı Dr. Süheyla Sarıca, Demokrat Parti Kandıra İlçe Başkanı Olcay Çelik, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Nural Arslan, CHP İlçe Yöneticisi Hatice Duru, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Salim Yaşar, Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Adem Arı, Kandıralı iş insanı Saffet Dönmez, Egemen Bebek, Cumhur Çelik, Ervin - Serkan Şahin, Mesude - Kadir Kopuz, Olcay Tokdemir, Salih Akyıldız, Aytaç Kürekçioğlu, Sevda Ay, Sevil Bayraktar, Adem Çetin, Hikmet Azat, Aliye - Halil Erdoğmuş, Nizamettin Yılmaz, Sabahattin Akyıldız, Hasan Tokgöz, Tarihçi Cem Ulutaş, Celil Sağlam, Ayşe Tülin Öztop, Salim Başar, Gülümser - Ömer Aslan, Ecz. Nursun Kural ve çok sayıda izleyici vardı.

Akif Akkurt ve eşi TRT Türkü yarışması solistlerinden Işılay Cansu Akkurt sırasıyla 1. Aşkın Ezeli 2. Tutam Yar Elinden 3. Kömür Gözlüm 4. Bugün Sabah 5. Uykudan Uyanmış 6. Ağalar Gurbetten Geldim 7. Çığrışır Bülbüller 8. Feryâd Edersin 9. Felek Çakmağı parçalarını seslendirdiler.