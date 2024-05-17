‘Çikolata, baklavadan daha ucuz’

Ali Ülker, “Çikolatanın hammaddesi kakao çekirdeğinin fiyatı 1.800 dolarlardayken 12.000 dolara kadar çıktı. Spekülatif olduğundan yüzde 25 gevşeme oldu. İnşallah mevsiminde düşer, çikolatada o zammı yapmak zorunda kalmayız. Ama ithal girdi olmasına rağmen çikolatanın fiyatı, milli gururumuz baklavanın da altında” dedi.

Fiyatta en önemli unsurun girdi ve üretim maliyetini kontrol etmek olduğunu da belirten Ülker, “Simitten ucuz bisküvi üretebilmek ancak böyle olabiliyor” diyerek, 36 gramlık çikolatalı gofretin satış fiyatının 6.75 lira ile simit fiyatının altında olduğunu söyledi.

6.5 milyar dolar olan sendikasyon borçlarını 1.1 milyar dolara indirdiklerini de söyleyen Ülker, “Globalde toplam borcumuz sendikasyon dahil 2.5 milyar dolar seviyesinde” diye konuştu.

Kaynak: SÖZCÜ