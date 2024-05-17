Atalay KAYA

Bugün sizlere babam İsmet Kaya başta olmak üzere ailem hakkında bilgi vermek istiyorum. Geçmişinizi bilmek, geleceğinizi anlamak için bir pusula gibidir. Kökleriniz, kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi hatırlamanızı sağlar. Babam İsmet Kaya, bu gerçeği yaşam felsefesi haline getirmiş nadir insanlardan biridir. Onun hayat hikâyesi, birçok insana ilham kaynağı olmuş bir öyküdür.

İHSANİYE’DE DOĞDU

Orman memuru olarak çalışan dedem Hasan Kaya'nın altı çocuğundan biri olan İsmet Kaya, 1947 yılında Gölcük İhsaniye Köyü'nde dünyaya geldi. Dedem, İzmit Mehmet Ali Paşa'da bir ev yapınca, tüm aile 1950'de İzmit'e taşınır. Dedem, 1957 yılında oturdukları evi okula bağışlar ve babam da bu okuldan mezun olur.

İsmet Kaya, 1959 yılında eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalır ve henüz 12 yaşındayken çalışmaya başlar. Bu başlangıç, Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu'nun 60 senelik macerasının tetikleyici noktalarından biri olur. Babamın hayatı, henüz çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldığı dönemde şekillenmeye başladı. Ancak o, her zaman karşılaştığı zorlukları fırsata çevirmeyi bilen bir ruhla yoluna devam etmeyi bilmiştir.

BABAM VE AMCAM…

Mücadele dolu hayatında en büyük destekçisi amcam Hamdi Kaya olmuştur. Babam ve amcam, ailemizin zor zamanlarında birlikte mücadele etmiş, her zaman birbirlerine destek olmuşlardır. Bu kardeşlik bağı, sadece zorlukları aşmakla kalmamış, aynı zamanda Kaya Şirketler Topluluğu'nun başarı hikâyesinin de temel taşlarından biri haline gelmiştir.

KAYA ELEKTRİK DÜKKÂNI

1961 yılında, bir dönüm noktası gerçekleşir. Rorf Kolektif Şirketi'nde elektrik işlerinde çalışırken, babam ve amcam birlikte kendi dükkânlarını açma cesaretini gösterirler. Kaya Elektrik Dükkânının açılmasıyla, Kaya kardeşlerin girişimci ruhu ve yenilikçi bakış açısı, adım adım başarıya doğru ilerlemeye başladı. Kaya Elektrik Dükkânı kısa sürede büyük markaların satış temsilciliğini alarak, ilimizin önemli malzeme tedarikçilerinden oldu.

BİLGİSU’NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Babamın iş dünyasındaki yenilikçi bakış açısı Kocaeli Sanayi Odası’nın kurucusu Şahabettin Bilgisu’nun da dikkatini çekmiş olacak ki o dönemde İsmet Kaya’yı Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu kadrosuna dâhil etti. Bundan sonraki süreçte Kocaeli iş dünyası için adeta parlayan bir yıldız oldu.

KAYA KARDEŞLER

Babam ve amcamın iş hayatındaki değişim ve dönüşümü, sadece kendi şahsi başarılarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda çevresindekileri de etkileyerek, toplumun kalkınmasına katkı sağladılar. Kaya Kardeşler, 1984 yılında, sanayiye yönelik yatırımlarla işlerini genişletti ve başarı grafiklerini yükselttiler. Otomotiv sektörüne girişiyle de adından sıkça söz ettiren Kaya kardeşler, yerli markaların oluşumuna öncülük etti ve sektördeki yerlerini sağlamlaştırdılar. Sabancı Holding ile Toyota temelleri 1990’da Sakıp Sabancı ve Özdemir Sabancı’nın büyük destekleriyle alınan ortaklıkla atıldı. İlk süreçte Özdemir Sabancı’ya Toyota Bayiliği için mektup yazan Babam, Sabancılarla ilişkisini geliştirip 1991 yılında Toyota bayiliğini aldı.

TOYOTA KOCAELİ KAYA SHOWROOM

İzmit’te ilk bayi Alemdar Caddesi’nde Toyota Kocaeli Kaya Showroom’u olarak açıldı. 1993 yılında amcam Hamdi Kaya’nın kalp krizi geçirmesi sonucu vefatı ailemizi derinden üzdü. Babam bu ansızın gelen kaybın ardından toparlanarak yeğeni büyük abimiz Mehmet Kaya ve bizimle birlikte bu mirası daha da ileriye taşımak için çalışmalara devam etti.

BABAM VE FUTBOL TUTKUSU

İş hayatındaki başarılarının yanı sıra futbol babam için büyük bir tutkuydu; çevresindekiler ve İzmit halkı bunu çok iyi bilir. Babamın bu tutkusu faaliyetlerine de yansıdı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde çocuklar için ‘Sipahispor’ adında bir futbol kulübü kurdu. Bu kulüp hala günümüzde Doğu Kışla Parkı’nda aktif şekilde çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Ayrıca 1990’lı yıllarda Kocaelispor, başkanlığı da yapmıştır. Babam ve 14 arkadaşı Kocaelispor’a dört elle sarılıp o yıllarda alt lige düşmemesi için ellerinden geleni yapmışlardır.

ÇOK İYİ BİR BABADIR

Onun hayatında aile, her zaman ön plandaydı. 1970 senesinde Annem Nazmiye Hanım’la evlenen İsmet Kaya’nın birlikteliklerinden Zehra, Atalay, Hasan ve Seda adında 4 çocuğu oldu ve aile bağları her zaman güçlü kaldı. İsmet Kaya, sadece bir iş adamı değil, aynı zamanda bir vizyoner, lider ve en önemlisi de iyi bir babadır. Onun yaşamı, cesaret, azim ve özveri dolu bir yolculuk olarak nitelendirilebilir.

SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK

Ben, Atalay Kaya olarak, abim Mehmet Kaya ve kardeşim Hasan Kaya ile bize devredilen bu görevi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğu, üçüncü nesile de aktarmaya başladık. Abim, Mehmet Kaya’nın oğlu Hamdi Kaya'yı da dâhil ederek, aile mirasımızı ve değerlerimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Babamın bana öğrettiği en önemli şeylerden biri, iş hayatında başarılı olmanın yanı sıra aileme ve çevreme değer vermeyi unutmamam. Onun örnek alınacak yaşamı, her zaman benim için ilham kaynağı olacaktır. Geleceğe doğru yürürken, babamın bize öğrettiği değerleri her zaman hatırlayacak ve onun yolundan gitmeye devam edeceğiz.

“Babamın bana öğrettiği en önemli şeylerden biri, iş hayatında başarılı olmanın yanı sıra aileme ve çevreme değer vermeyi unutmamam”