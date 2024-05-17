DEDEM HALİT ULUSOY

Haluk ULUSOY

Bugün sizlere dedem Halit Ulusoy başta olmak üzere ailem hakkında bilgi vermek istiyorum. 1878 yılında Batum’dan göç ederek, o günlerde Osmanlı Rus harbi nedeniyle göçe zorlanan Osmanlı Tebasına padişah tarafından vakfedilen Gölcük’e bağlı Nüshetiye Köyü’ne yerleşen, Lazoğlu lakabıyla anılan cumhuriyetle ‘Ulusoy’ soyadını alan ailenin Nüshetiye Köyü’nde doğan ilk kuşaklarındandır.

Halit Ulusoy, 1905 yılında Nüshetiye’de doğmuştur. Babası İbrahim Ulusoy, annesi Fatma Ulusoy’dur. 6 çocukları olan ailenin üçüncü oğludur. Erken yaşta aynı köyden Münire Hanım ile evlendirilmiş ve Sultan Hansoy 1928, Hayrettin Ulusoy 1930, Melehat Tümer 1934, Leyla Kodal 1944 isimli çocukları olmuştur.

LATİN HARFLERİNİ DE ÖĞRENDİ

Okuma yazmayı, diğer çocuklar gibi Halit Bey de o yılların imkansızlıkları içinde köyün imamından öğrenmiş ve hiç okula gitmemiştir. Arap harfleri ile öğrendiği okuma ve yazmayı Cumhuriyetin ilanından sonra kendi imkanlarıyla Latin harflerini de öğrenerek okur yazarlığına devam etmiştir. Kurtuluş harbi yıllarında 15/17 yaşlarındayken, Örçün cephesi komutanlarından olan amcası Nabi beyin emri ile cephe ile köy arasında yiyecek ve ekmek ikmali ile görevlendirilmiş, günlük olarak köylerden topladığı ekmek ve kumanyaları arkadaşlarıyla birlikte cepheye ulaştırma işiyle meşgul olmuştur.

İSTANBUL’A ERZAK GÖTÜRÜP SATTI

Askerliğini İzmit’te bulunan Alay’daki o zaman Yeni Cuma Camii kışla olarak kullanılıyormuş, tamamlamış. Askerden önce ve sonra, köyden meyve, sebze, yumurta, tavuk, tütün toplayıp İstanbul’a götürüp satarak ticarete başlamıştır.

HALİT ULUSOY, YAPRAK TÜTÜN TÜCCARI…

33 yaşında, ticareti öğrenmiş ve bir miktar da sermaye edinmiş olarak 15/07/1937’de İzmit Ticaret Odasına “Halit Ulusoy, Yaprak Tütün Tüccarı… Adres Fevziye Camii Altı” olarak kayıt olmuştur. Halit Bey, 1937’den itibaren ticaret hayatına tütün tüccarı olarak devam etmiş ve Kocaeli, Sakarya, Hendek, Düzce bölgelerinin tütününü alarak, gerek iç piyasada Tekel’e gerekse İstanbullu tüccarlar vasıtasıyla ihracat pazarlarına ulaştırmıştır.

POLİTİKA İLE UĞRAŞMADI

Dedem Halit bey, hayatının hiçbir döneminde politika ile uğraşmamıştır. Kısa bir dönem kendi ofisini seçim bürosu olarak kullanması için arkadaşı olan Rahmetli Başbakan Nihat Erim e tahsis etmiştir. Tütüncüler federasyonunda delegelik yapmış, federasyonun genel kurullarında tanıştığı meslektaşlarıyla iyi ilişkilerini çok uzun yıllar devam ettirmiştir.1961 yılında, Goodyear lastik fabrikası ile anlaşarak, oğlu Hayrettin bey ile birlikte Goodyear için lastik deposu inşa etmiş ve depo ile, fabrika arasında lastik nakliyesi işlerini alarak 20 yıl Goodyear için depoculuk yapmışlardır. İleri yaşlarında toptan zeytin ve zeytinyağı ticaretiyle hobi olarak uğraşmıştır.

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Halit bey büyük kızı Sultan Hanım’ı, tam bir İstanbul beyefendisi olan merhum Cavit Hansoy ile evlendirmiş ve bu evlilikten Yasemin Şenüçler (1952) isimli bir kızları olmuştur. Yasemin hanım, Necdet bey ile evliliğinden Toygun (1979) adında bir erkek evlat sahibi olmuştur. Uzun yıllar devlet hastanesi civarında serbest eczacı olarak çalışmış ve daha sonra emekli olmuştur. Toygun bey, Çiğdem hanım ile evlenmiş ve Ömer adında bir erkek evlat sahibi olmuştur.

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Ortanca kızı Melehat hanımı Em. Or A. Nejat Tümer ile evlendirmiştir. O yıllarda genç bir teğmen olan Nejat beyin babası Albay Nevrez bey , Ulaşlı’da bulunan Konca Denizüssü Komutanı olarak görev yaptığı esnada , Ulusoy ailesinin akrabaları olan Ulaşlı eşrafından Bayraktar ailesinin tavsiyesi ve ön ayak olması ile bu evlilik gerçekleşmiştir. Evliliklerinden iki oğulları olmuştur, Yalçın ve Çetin Tümer. Çetin beyin, Zeynep hanım ile evliliğinden Melis ve Aslı adında iki kızı ve Yaman adında bir oğlu vardır.

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Küçük kızı Leyla hanımı hemşerileri olan Kodal ailesinin küçük oğlu Doktor Celal Kodal ile evlendirmiştir. Aile Bursaya yerleşmiş ve Celal bey Bursa’nın bir dönem en saygın dahiliye mütehassısı olarak Bursa da büyük bir çevre edinmiştir. Evliliklerinden Esen (1969) adında bir kızları ve Serdar (1972) adından bir oğulları olmuştur. Serdar beyin , Akça Hanım ile evliliğinden Masal adında bir kızı olmuştur. Oğlu Hayrettin Ulusoy (1960) da İhsaniye ilkokulunda genç bir öğretmen olan Reyhan hanım ile bir akrabaları vasıtasıyla tanışmış ve evlenmiştir. Reyhan hanım ile olan evliliklerinden iki oğulları olmuştur. Haluk (1963) ve Çınar (1966).

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Haluk bey, İzmitli merhum Nail Atabay ve Leyla hanımın kızı Şebnem hanım ile 1990 yılında evlenmiş ve kızları Özge (1992) yılında oğulları Hazar (1996) dünyaya gelmiştir. Özge hanım gene İzmitli olan Ulugün ailesinin (tarihçi Kaptan Yavuz - Hacer Ulugün’ün oğlu) Bora bey ile evlenmiş ve Alina (2022) adında bir kızları olmuştur. Özge Ulugün halen serbest mimar olarak çalışmakta ve mekatronik mühendisi olan Hazar Ulusoy ise aile şirketlerinde mühendislik yapmaktadır. Çınar beyin iki kızı olmuştur, Pelin (2000) ve Deren (2007). Pelin Ulusoy Yük. Elektirik Mühendisi olmuştur. Deren Ulusoy ise eğitimine devam etmektedir.

ÖNCE GOODYEAR MÜTEAHHİTLİĞİ

Halit bey, 1962’ den itibaren oğlu Hayrettin bey ile işlerini ve sermaye güçlerini birleştirerek yeni iştigal konularına atılmıştır. Önce Goodyear müteahhitliği ile başlayan beraberlik ve ardından 1967’de Türkiye’nin ilk kağıt peçete üretimini başlatmalarıyla o günlerde ailenin sanayici temellerini atmışlardır. Uzun yıllar Halit ve Hayrettin Ulusoy birlikte temizlik kağıdı ve ambalajlık sargı kağıdı üretimiyle iştigal etmişlerdir. Hayrettin Ulusoy, 1975 yılında Gaziantep’te modern bir defter fabrikası kurarak işletmiştir. Sonraki yıllarda defter üretiminden çıkılmıştır.

SOSYAL FAALİYETLERDE BULUNDU

Hayrettin bey İzmit’in sosyal hayatında da yer almaya özen göstermiştir. Uzun yıllar İzmit Devlet Hastanesi Koruma derneğinde çalışmış ve devlet hastanesine birçok katkıda bulunulmasını sağlamıştır. İzmit Ticaret ve Sanayi Odasında da birçok görevde bulunan Hayrettin Ulusoy, İzmit Ticaret Odasında meclis başkanlığı yapmış, İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliği yapmış ve İzmit Rotary Kulübünün de uzun yıllar üyesi olmuştur.

Aile işletmelerini devir alan üçüncü kuşak, sanayi üretimi tarafından kağıt sanayine makineler üreten bir işletme kurmuş ve şu anda 60 ülkeye kendi bilgi ve tecrübeleriyle ürettikleri makinaları satmaktadır. Ayrıca şehrimizin anıt değerindeki yapılarından olan Wellborn Luxury Hotel de Ulusoy ailesi tarafından inşa edilmiş ve işletilmektedir.

Halit ULUSOY (1905 – 2002)

İzmit… 2 Ocak 1963. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.