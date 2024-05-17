İzmit Körfezi’nin güneyinde koruma ve yaşatma projeleri

Karamürsel Çevre Kültür Derneği (KARÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgüner, çevreye çok duyarlı birisi. Akgüner şu değerlendirmede bulundu; Kentte kültürel mirası koruma projelerinin gündeme gelmesi, 90’lı yıllarda Kocaeli Valiliği, Çekül Vakfı, Mimarlık Fakültesi ve Arkeoloji Bölümü işbirliğinde gerçekleşti. ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen, yaşatma projelerindeki temel ilke ve yaklaşımı, düzenlenen farklı etkinliklerde dile getirmiş; paydaşların işbirliğinde gerçekleştirilen, projelerin, kentsel demokrasinin gelişimi açısından önemine dikkat çekmişti. Gölcük Belediyesi’nin koruma projeleri, 90’lı yılların ortalarında Saraylı, Örcün ve Yalı Mahallesi’nde başlatıldı. Bugün Başiskele’den Ulaşlı’ya uzanan bölgede kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır.

İPEK YOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAF) eseri olan bu coğrafyada ipek yolu, Gölcük ve Hersek üzerinden vadileri izleyerek İznik’e ulaşıyor. Antik yol, tarihsel süreçte bölgede ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ve işbirliğinin kurulmasının temelini oluşturmuştur. Bugün İpek yolu üzerinde yer alan kentler tarafından tarih, yolun yeniden canlandırılması amacı ile Unesco’nun da desteği ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda arkeolojik araştırma ve restorasyon çalışmaları sürdürüyor. Çalışmaların ortaklık çerçevesinde yürütülmesini sağlamak için ipek yolu belediyeler birliği kurulmuştur.

Ortak mirası paylaşan yerel aktörlerin işbirliği, mirasın tanıtımı ve etkin koruma açısından farklı imkanlar yaratmaktadır. Bölgede yer alan yerel yönetimler (Gölcük, Karamürsel, İznik ve Altınova), üniversite, STK’lar, müze uzmanları ve muhtarların katılımı ile Bölgesel Ölçekli Kültür Rotaları konulu bir panel düzenlenmesi; koruma projelerinin sürdürebilirliği ve turizmin gelişmesi açısından önemli bir adım olacaktır.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PROJELER

Değirmendere Yalı Evleri Rekonstrüksiyon Projesi, Seramik Evi / Heykel Müzesi / Yalı Otel / Kütüphane / Yalı Kafe-Restoran / Yalı Cami

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Değirmendere, Marmara Bölgesi’nde Kocaeli ili Gölcük ilçesinde yer alan bir mahalledir. Koruma alanı ayakta kalan 2 adet yapı, 165-166 parsellerdeki yapı ile zamanla ortadan kalkmış 159, 260, 263, 265, 271, 272-272, 276 parsellerdeki 13 adet yapıyı kapsamaktadır.

İki tanesi harap şekilde ayakta kalmayı başarmış, diğerleri ise malzeme ve yapım tekniğinin ömrünü tamamlaması, çarpık şehirleşme, 1999 depremi ve yangın vb. nedenlerle günümüze ulaşamamıştır. Köyden kalan evler ile yalı evleri arasında yapısal açıdan bir farklılık yoktur. Malzeme ve işçilik açısından birbirinin devamı niteliğindedir. Yalı Mahallesinde yaşayanların anlattıklarından yapıların 100 yıllık geçmişinin olduğu ve köyün varlıklı ailelerinin yazlık konutları olduğu anlaşılmıştır. Yapılar 20.yy. başında ardı ardına yapılmıştır. Binaların büyük bir kısmı taş temeller üzerine ahşap karkas olarak inşa edilmiştir.

KORUMA AMAÇLI PLAN

Gölcük Belediyesi tarafından bölgenin kentsel sit alanı olması nedeniyle yapıların ihyasına yönelik bir çalışma başlatılarak kamulaştırma kararı alınmış ve alanın Koruma Amaçlı Planında da revizyon yaptırılarak 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Bu planı ile alandaki yapılara yüklenen fonksiyonlar ile kamusal hizmet kastı ihyası amaçlanmıştır.

ÖRCÜN HAMAMI REKONSTRÜKSİYON PROJESİ

Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Örcün köyünde bulunan Örcün Hamamı 1948 yılında tamamlanmış ve 1950 yılında hizmete açılmıştır. Hamam, yakınında bulunan Sultan Baba Türbesi’nin bir parçası olarak yaptırılmıştır. Sultan Babayı ziyarete gelenler önce hamamda yıkanıp sonra ziyaretlerini gerçekleştirmişler. 1999 Gölcük depremi çoğu yapıda olduğu gibi hamam yapısında da ağır hasarlara neden olmuştur. Rekonstrüksiyon çalışması ile yapının sahip olduğu değerler öne çıkarılarak yapı özgünlük, bütünlük ve estetik kavramlarıyla yeniden yapılarak gelecek kuşaklara kazandırılmıştır.

HACI MEHMET ÇEŞMESİ

Hamam yapısı, giriş holü, soyunmalık, hela (traşlık), sıcaklık, külhan ve su deposundan oluşmaktadır. İç mekanlarda geçiş sağlamak amacıyla külhan ile sıcaklık arasındaki duvardan geçiş kapısı açılmıştır. Tarihi yapı yeni işlevini ve ismini, Örcün’de bulunan birçok tarihi çeşmeden biri olan Osmanlı Döneminden kalma Hacı Mehmet Çeşmesinin kitabesinin de hattatı olan Hattat Ali Vasfi İzmidi’den alınmıştır. Hattat Ali Vasfi-i İzmidi’nin Kocaeli’nin birçok yerinde kitabe ve hüsnü hat eserleri yer almaktadır. Müzede sergilenmek üzere 74 hattat, 13 müzehhib, 34 ebrusu, 1 naht, 1 katı, 1 çinici olmak üzere 134 sanatkârın eseri bulunmaktadır. Ayrıca Ali Vasfi-i İzmidi’ye ait bal mumu heykeli ve eskiz çalışmaları yer almaktadır. Özgün işlevini kaybeden yapıda insanın mekan ile etkileşiminin arttırılması hedeflenmiştir. Kocaeli’nde tek ve ilk Hüsnü hat müzesi olarak kültürel sürekliliğinde sağlanacağı önemli bir yer olmuştur. Korunarak yeniden işlevlendirilen yapı yeni fonksiyonun algılanabilir olması ve önemli kültürel bir değerin sürdürülebilirliğine katkısı açısından önemlidir.

KAZIKLI KERVAN SARAYI RESTORASYONU VE İÇ EK YAPI PROJESİ

Gölcük ilçesi, 280 ada, 1 parselde bulunan 16.Yüzyıl ortalarında inşa edilen ve Kocaeli’nin Osmanlı Döneminden kalan en önemli yapılarından biri olan Kazıklı Kervansaray günümüze duvar kalıntıları şeklinde ulaşmıştır. Kervansaray yapısı 1550’lerde inşa edilmiştir. Kervansaray İstanbul’dan yola çıkan hac ve kervan yolunun önemli bir menzilidir. 1999 depreminde ağır hasar alan yapı uzun süre depo amaçlı kullanılmış, daha öncesinde ise sebze ve meyve yetiştirme alanı olarak kullanılmıştır.

ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ

Kocaeli Üniversite ve Gölcük Belediyesi birlikte proje üreterek harap haldeki kalıntının korunmasını ve yaşatılmasını sağlamışlardır. Kervansaray duvar kalıntıları korunarak ve iç kısmına yeni ek yapı yapılarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapının kalıntı duvarlarından 2.5 metre mesafe bırakılarak içine çok amaçlı ek kültür yapısı tasarlanmış olup yapı çok amaçlı salon, fuaye alanı, kafeterya ve idari birimlerden oluşmaktadır. Aktif olarak kullanılan çok amaçlı kültür merkezinde sürdürülebilir niteliğe sahip olan sanat organizasyonları, sergiler, konferanslar ve sosyokültürel etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır.

ULAŞLI HAMAMI RESTORASYON PROJESİ

Tescilli hamam kalıntısı; Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, 1165 Ada, 6 Parselde bulunmaktadır. Tescilli Hamam Yapısı küçük bir köy hamamıdır. Yapının mimari özellikleri incelendiğinde Osmanlı döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Soyunmalık mekânı duvarlarının büyük kısmı ve çatısı günümüze ulaşamamış olan hamam; aralık mekânından kullanılan sıcaklık, halvet, su deposu, odunlu mekânlarından oluşmaktadır. Hamamın kültürel amaçlı kullanımı ile sürdürülebilirliğe katkısı açısından önemlidir.

HALIDERE HAMAMI

Halıdere Hamamı; Gölcük ilçesi, Halıdere Yalı Mahallesinde bulunmaktadır. Hamam yapısı Osmanlı dönemi mimari ve yapım sisteminde inşa edilmiş olduğundan ‘1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edilmiştir. Hamamın sahibi olan Necmi Kurtuluş restore edilebilmesi için arazisiyle birlikte Gölcük Belediyesi’ne mülki haklarını devretmiştir. Restitüsyon çalışmasında Necmi Kurtuluş’un bilgisine başvurulmuştur. Bu bilgilere göre hamam Osmanlı döneminde 16.yüzyılda dedesinin dedesi Hacı Nuri tarafından yaptırılmış ve 1950 yılına kadar faal olmuştur. Sonrasında hem yapısal bozulmalar hem de bilinmeyen kişilerin tahribatına maruz kalmıştır. Hamam yapısında Odunluk, Sıcak-Soğuk Su depoları, Sıcaklık, Ilıklık, Tuvalet ve Soyunmalık bölümleri bulunmaktadır.

YUKARI DEĞİRMENDERE HAMAMI RESTORASYON PROJESİ

Yukarı Değirmendere Hamamı; Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Yukarı mahallesinde bulunmaktadır. Yığma kâgir olarak (taş ve tuğlanın birlikte kullanılması) inşa edilmiş bir hamamdır. Sıcaklık bölümünün üst örtüsü kubbe olup kübbe; tuğla ile örülmüştür. Hamam yapısında 4 adet mekân bulunmaktadır. Bunlar; Soğukluk, Sıcaklık, Tuvalet ve Sıcak Su Deposu’dur. Yapının Soğukluk bölümüne güneydoğu istikametinde bulunan bir kapı boşluğundan girilmektedir. Soğukluk mekânından wc ve sıcaklık mekânına geçişler yapılabilmektedir. Sıcak su deposu hamamın güneybatısında bulunup mekâna yapının dışından ulaşılabilmektedir. Hamam yapısının işlevi korunarak restore edilmiştir.

YAZLIK ROMA ILICASI PROJESİ

Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Yazlık mahallesindeki yazlık ılıcası (tonozlu yapı), kuzey doğusundaki alanda yapılan arkeolojik kazıyla birlikte ortaya çıkan ılıca kompleksine ait roma dönemi hamam yapısı, zaman ve bölgenin geçirdiği depremlerin etkisiyle harap olmuş kalıntı şeklinde günümüze ulaşabilmiştir. Tarihi yapı ve kalıntıların restorasyonları gerçekleştirilmiştir.

Yazlık ılıca termal tesisleri şifalı suları kullanabilmek için inşa edilmiş ve içinde birçok birimi barındırmaktadır. Kapalı yüzme havuzları, aile odaları, hamamlar, spa (şifalı sular ile yapılan bakım) merkezleri ve restorandan oluşmaktadır.

SARAYLI KENTSEL SİT ALANI

Saraylı Köyü; Kocaeli ili, Gölcük ilçesine bağlı olup 1326 yılında kurulmuştur. Roma Dönemine ait kalıntıların da yoğun olduğu Saraylı Köyünün kentsel dokusu, geleneksel 19. Yüzyıl evleri, meydan ve meydandaki çınar ilişkisiyle Anadolu köyü unsurlarını göstermektedir. Saraylı Köyü İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.07.1996 tarih ve 4194 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan listeye göre Saraylı Köyü sit alanı içerisinde 54 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Ancak, bunlardan 6’sı yıkılmıştır. Köyün güney sınırlarında bulunan halk tarafından ‘pınar’ olarak tanımlanan çeşme tescillidir ve işlevini sürdürmektedir. Saraylı Köyü Camisi ise tescilli anıtsal yapı olup 1957 yılında yenilenmiştir.

Köyün ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Ancak Gölcük Deniz Fabrikası’nın 1930’da kurulmasıyla işçi sınıfı artmış ve tarım alanları azalmıştır.

SARAYLI ARKEOLOJİK SİT ALANI

Saraylı Köyü merkezinin yaklaşık 600 m. kuzey doğusundaki köy mezarlığı İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.07.1996 Tarih ve 4194-3 sayılı karar ile arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir. Alanda Osmanlı mezar taşlarının yanında Roma Dönemine ait mermer sütun başlığı ve mimari yapı elemanları bulunmaktadır. Bu elemanlardan bazıları köy meydanındaki çınarın etrafına da taşınmıştır.

SULTAN BABA TÜRBESİ

Gölcük İlçesi Değirmendere Örcün Köyü’nde selvi ağaçlarıyla çevrili tepede yükseltilmiş platform üzerinde yer alan Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbe mekandır. İstanbul 2’nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.06.1983 tarih ve 15072 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. İçinde Sultan Baba’ya ait ahşap sanduka ile III. Selim’den kalma H.1203 (M.1787) yıllarına ait berat bulunmaktadır. Türbe girişinin sağında yer alan hazirede 1879 tarihli Osmanlı Mezarı bulunmaktadır.

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Örcün Köyü tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi İbrahim Ethem olup lakabı Sultan Baba’dır. Fatih Sultan Han zamanında Sinop’tan gelerek şuanki türbenin bulunduğu yere yerleşmiş ve ormanlık olan bu alanları açarak bir zaviye evler hamam, hamamcık yaptırmış ve bağlar yetiştirmiştir. Bu lakabın hikayesi ise şöyledir;

Padişah’ın kızı çaresiz bir hastalığa yakalanır. Rüyasında Derviş Baba’yı görür. Bir başka rivayete göre kerâmetleriyle tanınan Derviş Baba’ya gitmesi salık verilir. Derviş Baba, rüyasında gördüğü yollardan geçerek Örcün’e gelen Sultan’ı sağlığına kavuşturur. Bunun üzerine Padişahın kızı, Derviş Baba’ya, “Siz, benim Baba Sultanımsınız” der ve “Baba Sultanım” diye hitap eder. O günden sonra Derviş Baba, “Baba Sultan” adıyla anılır. Padişah, kızının iyileşmesine çok sevinir. Derviş Baba’ya kızıyla gelerek, kendinden bir istekte bulunmasını söyler. Derviş Baba, bir zaviye, bir küçük ev ve bir hamam istediğini belirterek; bunların yerini işaret eder. Bu işaret öylesine etkilidir ki, eliyle işaret ettiği yerlerin ağaçları birden bire sapsarı olur. Bir rivayete göre de sapsarı ağaçlar yemyeşil olur.

KARÇEV Başkanı Ahmet AKGÜNER

Bağdat Yolu