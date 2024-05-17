Şimdi yeni rota: 9 Haziran ve kongre

İlk oturumun 28 Mayıs’ta olacağı kongrede, ikinci oturum ise 9 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Hayli destek gören mevcut başkan Recep Durul’un yeniden aday olup olmayacağı, yeni bir listenin sunulup sunulmayacağı kesinlik kazanmadı. Engin Koyun ismi de kulislerde tartışılıyor.

LİG RAFA KALKTI… VARSA YOKSA YENİ YÖNETİM…

Kocaelispor Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili kararında, “Kongremiz 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00’ de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk şartı aranmaksızın 9 Haziran 2024 günü saat 11:00’ de, ‘’Akasyalar Cad. Yahyakaptan Merkez / İzmit – KOCAELİ’’ adresinde mukim Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılmasına karar verildi” dendi. Ertuğrul Sağlam ile bir yıllık daha sözleşme yapıldığı için, yeni yönetimin Sağlam ile masaya oturup oturmayacağı bilinmiyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER ÇOĞALIYOR…

Ulaş Yıldız ve Yaşar Can isimlerinin yeniden öne çıkarıldığı kulislerde, mevcut başkan Recep Durul’a da açık destek gözleniyor. Kısa sürede taraftarın ve camianı yeniden ayaklanmasını sağlayan Recep Durul’un adaylığı için baskı sürüyor. Ancak takımın Süper Lig şansını daha ilk maçta kaybetmesi, başkanı üzdü. Kimi eski başkanların adı da kulislerde yankılanırken, Recep Durul’u yönetime alan eski başkan Engin Koyun’un da liste hazırladığında olabileceği konuşuluyor.

ENGİN KOYUN’A KARŞI SEÇİM KAYBEDEN YAŞAR CAN ÖNE ÇIKIYOR…

Bir önceki kongrede Engin Koyun ile kıyasıya bir yarış yapan, ancak kongreyi az farkla kaybeden Yaşar Can’ın yeniden aday olabileceği biliniyor. Kulüple bağlarını koparmayan Can, ramazanda da spor basınıyla iftar yemeğinde bir araya gelmiş ve burada da adaylık konuşulmuştu. Can “Bir başkanımız ve yönetimimiz var. Ligler bitsin bunları sonar konuşuruz. Süper Lig’e çıkacak takımda Recep başkan neden aday olmasın ki?” dedi. Ancak takım Süper Lig’e yükselemeyince, Durul’un nasıl bir tavır sergileyeceği henüz bilinmiyor.