Bir zamanlar Kandıra’da siyaset

KANDIRA'DA ESKİ SİYASET

ZAMANLARINDAN GÖRÜNTÜLER-1

İsmail SARICA

Kandıra'da siyaset zamanlarının eskisi de ne olabilir? Ne zamana denk düşer bu eski siyaset zamanı?

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze siyaset zamanlarını: Kurtuluş ve kuruluştan 1938'e, 1938'den 1950'ye ve 1950 sonrası olarak üçe ayırsak yeterli midir? Gerçi kuruluştan 1950'ye bir dönem, 1950 sonrasını diğer bir dönem olarak ikiye ayıranlar da vardır. Bu arada ülke tarihinde kısa bir dönem olmakla birlikte, tarihimizin şanlı bir dönemi TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1923’te başlamıştır. Bu dönem Meclis Hükümeti dönemidir. Meclis başkanı seçilen Atatürk Meclis Hükümeti’nin de başkanıdır. Yasama, Yürütme ve Yargı erkleri Mecliste toplanmıştır. Mareşal Gazi Mustafa Kemal yönetiminde Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır bu Meclis. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet kurulmuştur.

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Kuruluştan 1950’ye kadar; İsmet İnönü, Fethi Okyar, Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay hükümetleri vardır. Biz yine de 1950-1960 arasını ayrı düşünelim. Bu dönemde Başbakan Adnan Menderes’tir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Cemal Gürsel devlet ve hükümet başkanı olmuştur. Kısa bir dönem İsmet İnönü hükümeti vardır. Ardından kapı gibi Süleyman Demirel iş başına gelmiştir. 12 Mart 1971'de Nihat Erim Başbakan’dır. Kısa dönemli Ferit Melen, Naim Talu ve Sadi Irmak hükümetlerini bir yana bırakacak olursak, bu döneme Demirel'in yeniden gelişiyle birlikte 70'li yıllarda Demirel-Ecevit karşılaşmaları damgasını vurmuştur. Bu karşılaşmaların olumsuz etkileriyle gümbür gümbür 12 Eylül 1980 darbesi gelmiştir. Biz yazımızda oralara kadar gelmeye çalışalım ve Kandıralı parlamenter kişilerle de sınırlı tutalım.

12 Eylül 1980 darbesi bir anlamda şimdi bile hükmünü sürdürüyor. 12 Eylül ile başlayan Türk-İslam Sentezi 12 Eylülcülerin amaçlarını aşa aşa günümüze ulaştı. Diğer bir deyişle bugünlerin ardında ya da başında 12 Eylül 1980 var. NATO'ya girişimizle Amerika'nın dümen suyuna girdik diyenler de yanlış söylemiş değil. Yani bir de NATO öncesi ve NATO sonrası söylemi var.

SİYASETÇİLER KÖYÜN İKİ KAHVESİNDE…

Eski siyaset zamanlarına çocukluk günlerimizden görüntülerle bakalım: Büyüklerimizden Cumhuriyetin erken yılları ile ilgili duyumlarımız arasında ilk anımsadığım Kezban Ninemden öğrendiğim bir ağıttır: “Atatürk'ün eserleri, söylenecek bundan geri”. Çocukluk yıllarından bende kalan ilk anılardan biridir. 1947 yılı olabilir, 6 yaşımdayım.

1949 yılında 8 yaşıma girmişim. Bizim Çerçili Kandıra'nın büyükçe köylerindendir. O zamanlar Çerçili Divanı denirdi. Avlanlı, Belenköy, Beyceğiz, Budaklar, Erikli ve Çerçili, Çerçili Divanını oluşturuyor. Siyasetçiler köyün iki kahvesinde “Halkçılar” ve “Demirgıratlar” olarak ayrı telden çalıyorlar. Biz halkçıyız. Nihat Erim’i biliyoruz. Demokratlar olarak Cemal Tüzün, Turan Güneş adları dolaşıyor ama görmüşlüğümüz yok.

KANDIRALI CEMAL TÜZÜN

Kandıra siyasetinde 50'li yıllarda adı çok duyulan Kandıralı Cemal Tüzün 1950-54 arası Demokrat Parti il başkanlığı yapmış, 1954 ve 1957 seçimleriyle Kocaeli milletvekili olmuştur. İstanbul Orman Okulu mezunudur. 27 Mayıs sonrası Yassıada’da ölümle yargılanan milletvekilleri arasındadır. Ömür boyu hapse mahkûm olarak Kayseri cezaevindeyken sağlık durumundan dolayı 1964'te affedilmiş, 1970'te ölmüştür. Milletvekilliği sırasında Kandıra'nın sorunlarıyla yakından ilgilendiği dile getirilmiştir. Seçim çalışmaları sırasında, Kandıra merkezde koyu CHP'li bir akrabasında konuk olurmuş, partiler arasındaki tüm çekişmeler arasında böyle hoş görüntülerde vardır

1950'de kış aylarından başlayarak geliş gidişler artıyor. Soyadı kanunu çıkınca Uysal soyadı alan amca oğlumuz Mustafa Uysal, partinin köyde birinci kişisi. Demokratlar, 1946'da yapılan seçimde haksızlığa uğradıklarını işliyorlar. Mustafa amcamın kahvesinde halkçılar Nihat Erim'in çok değerli olduğunu, profesör olduğunu, Kandıra'da hastane yaptırdığını, Halk Partinin seçimi kazanacağını konuşuyorlar. 1943 ve 1946'da Kocaeli milletvekili, Bayındırlık Bakanı, Başbakan yardımcısı olan Nihat Erim'in 14 Mayıs 1950'de yine milletvekili olacağından hiç kuşku yok.

“İMAM HATİP OKULLARINDA AYDIN DİN ADAMI YETİŞTİRECEĞİZ”

Anımsarım: Nihat Erim'in köye geldiği gün, köy girişinde insanlar tek sıra oldu. Mustafa Amcam Erim’e hoş geldiniz dedikten sonra, insanları tanıtırken Mollusin (Molla Hüseyin) amcayı da tanıtınca Nihat Erim imam hatip okullarından söz açtı. Biz çocuklar seyirciyiz. Arkadaşım Celal ile birlikteydik. Celaller Demokrat. Babası köyde partinin birinci adamı. Erim’e, konuşmalarında dinden bahsetmesi söylendi; O da “İmam hatip okullarında aydın din adamı yetiştireceğiz” diyerek konuştu.

Nihat Erim’in köy gezilerinden uzun boylu bir ağabey olan Nazmi Oğuz’u, Dr. Abdullah Köseoğlu’nu, İsmet ve Müfit Yelkencioğlu kardeşleri anımsarım. Sonraları “Milli Bakiye Sistemi” uyarınca Kocaeli yerine Mardin Milletvekili olan Nazmi Oğuz, kendini hep Kocaeli Milletvekili saymış ve Kocaeli ’ye hizmet etmiştir.

KÖYDE ÇOCUKLARI MUAYENE ETTİĞİNİ DE ANIMSARIM…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Abdullah Köseoğlu’nun köyde çocukları muayene ettiğini de anımsarım. Abdullah Ağabey benim de okulum olan Haydarpaşa Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmuş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Siyasi görevleri arasında CHP Kocaeli İl Başkanlığı ve 1975-1980 arası Kocaeli Senatörlüğü vardır. Prof. Dr. Nihat Erim’in kız kardeşi Mukadder Hanım’la evliliklerinden Lale ve Sait adlı çocukları olmuştur. Lale Köseoğlu, İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra Hamburg’da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yapmıştır. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Eşi, Büyükelçi Reha Aytaman’ın görevleri kapsamında çeşitli ülkelerde bulunmuştur.

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Dr. Lale Aytaman, Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1991’de ilk kadın vali olarak, Muğla Valiliği’ne atanmıştır. Valilik göreviyle ilgili anıları “İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl” adlı kitabında yer almıştır. Anavatan Partisi’nden 1995-1999 arası Muğla Milletvekili olmuş, seçkin bir Kandıralıdır. Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950 “Zaferini” Mustafa Amcamın bataryalı radyosundan öğrenmiş olmalıyız. Nihat Erim de seçilemediği için ayrıca bir üzüntü var. Bir de arkadaşım Celal Seçkin “Sizin kel kaybetti” demez mi? Çok ağırıma gitti. Asıl büyüklerin tümden keyfinin kaçtığı görülüyordu. İnanılması zor ama Celal'in “Sizin kel” demesini hiç unutmadım. Bizim kel, Nihat Erim.

“HALK PARTİSİ HARP PARTİSİ”

1950 yılından unutulmaz izler taşıyan diğer bir siyaset olayı, Kore Savaşı konuşmalarıydı. Bu Kore Savaşı işi seçim sırasında da konuşulmuş olmalı çünkü Celal “Halk Partisi Harp Partisi” diyordu. Oysa Kore Savaşı'na ülkeyi sokan iktidara gelmiş olan Demokrat Parti’nin Menderes hükümetinin kararıdır. Kore'ye asker gönderilecek söylentileri askerlik çağındaki ağabeyleri ve onların ailelerini tedirgin ediyordu. “ Türkiye, Sovyet Rusya'nın tehditleri karşısında NATO'ya üye olabilmek için ve de komünizme karşı savaş için Kore Savaşı’na katılmak zorunlu kaldı” denir.

Gerçekte, Stalin’in saldırgan siyaseti karşısında NATO'ya girmek için ilk başvuruyu 1949'da İnönü yapmıştır. İstiklal Harbimizde bize çok destek olan Sovyetler Birliği, Türkiye'nin NATO'ya girmesinin temel nedeni olmuştur.

1950 yılı ortalarında Türkiye'de çok konuşulan konular Demokratların zaferi ve Kore savaşıydı. Dış siyaset iç siyasete karışmıştı. Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler üyesi 16 ülke katıldı. Türkiye gönderdiği asker bakımından ABD, İngiltere ve Kanada'dan sonra dördüncü sıradaydı. Kore Savaşı'nda 741 Türk genci can verdi. 2149 yaralı, 254 asker tutsak oldu. 175 askerin ise akıbeti belli değildir.

AKLIMIZDA, İLKOKULDA ÖĞRENDİĞİMİZ BİR MARŞ VARDIR:

Hudutlar boyunca hazır dururuz

Sulhun düşmanına yaman vururuz

Yurtta ve cihanda sulhu koruruz

Yaşasın kahraman Türk askerleri

Burayı Kore'yi korur her yer

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Sormayın bu erler gider nereye

Yol açıp koşarız Şanlı Kore'ye

Söz verdik şerefle girdik araya

Yaşasın kahraman Türk askerleri

Burayı Kore'yi korur her yeri

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ

Demokrat Partinin kurucu babası Celal Bayar Cumhuriyet Halk Partisi’nin de kurucuları arasındadır. Menderes, Köprülü ve Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’yi kurunca iki parti arasında çatışma ve çekişmeler artmış, İsmet İnönü’nün kendisinin her iki partiye de eşit mesafede olacağını belgelemesi yani “12 Temmuz Beyannamesi”ni imzalayıp yayımlamasıyla demokratik ortam biraz durulmuştu. İsmet İnönü söz konusu beyanname ile bir anlamda “Partili Cumhurbaşkanı” olmayacağını belirterek taraflara güven veren; dış dünyaya da Türkiye’nin demokrasiden yana olduğunu gösteren yaklaşımını duyurmuştur. DP kurucuları da bu beyanı olumlu karşılamışlardır.

Ancak, Demokrat Parti’nin özellikle 1950’den sonra demokrasi karşıtı eylem ve söylemleri nedeniyle CHP içinde DP’nin gidişine karşı yazılı bir belgenin ortaya konulması gerekmiştir. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950’de “zafer” kazanmıştır ve Kandıra’da bile yapılan yeni okula “Zafer İlkokulu” denilmiştir ama 22 Mayıs 1950’de İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığını Celal Bayar’a devretmesinin de CHP’nin, İsmet İnönü’nün demokrasi zaferi olduğu çabuk unutularak ortam git gide girilmiştir.

“GEREKİRSE DEMOKRASİNİN ÜZERİNE ŞAL ÖRTERİZ”

Bu arada Nihat Erim’in bir sözünü anımsayalım: 12 Temmuz Beyannamesi ile İsmet İnönü’nün ortaya koyduğu yeni yaklaşımı daha da belirginleştirmek için Nihat Erim “Milli Şef dönemi bitmiştir” demiştir. O gün için bu söz çok değerlidir, Erim’in demokrat kişiliğine de örnektir. Nihat Erim’in “Gerekirse demokrasinin üzerine şal örteriz” gibi bir sözü olması, O’nu kötülemek için kullanılan bir belge gibidir. Erim bu sözü 1946 seçimleri sonrasında ortaya çıkan sınırlı demokrasi tartışmalarına iktidar adına açıklık getirmek için söylemiştir.

Bu konuda Cahit Kayra’nın yazdıkları vardır. Ayrıntıya girmemiştir ancak Nihat Erim ile yaptığı görüşmede bu sözler de dile getirildiğinde, Erim’in anlattıklarından sonra, kendisine haksızlık yapıldığını yazmıştır.

BİR GÜN ŞU MEŞHUR ŞAL OLAYINI ANLATTI

“1963 yılında Nihat Erim ve eşi de Cenevre’ye geldiler. Nihat Bey bir araştırma çalışması yapıyordu. Aynı apartmanda birbirimizle komşu olduk. Onun sakin, kusursuz anlatı ve tartışmalarından çok etkilenmiştim. Bir gün şu meşhur şal olayını anlattı. Olaylara çoğu kez kuşku ile bakan müfettiş alışkanlığıma rağmen Nihat Erim’in o olayda ne kadar haklı olduğunu ve insanların O’nun sözlerini nasıl sıkılmadan saptırdıklarını öğrendim.” (Cahit Kayra, 38 Kuşağı, Cumhuriyet’le Yetişenler, sf: 221, Türkiye İş Bankası Yayınları)

Siyasal tarihimizde önemli diğer bir “Beyanname” Cumhuriyet Halk Partisi’nin “İlk Hedefler Beyannamesi”dir. Hazırlayanlar arasında “Teşkilatı Esasiyeci” ve “İnsan Hakları” konusunda ilgili ve bilgili Nihat Erim’in, parti büyüklerinin katkıları vardır ancak konuyu asıl kotaran kişi yine bir Kandıralı; Doç. Dr. Turan Güneş’tir. İlk Hedefler Beyannamesi 14 Ocak 1959’da CHP’nin 14. Kurultayında Turan Güneş tarafından okunmuştur. Bu beyanıyla CHP, Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaştığında, yeni Anayasada yer alacak temel ilkeleri kamuoyuna duyurmuştur.

Bu Beyanname 27 Mayıs 1960’tan sonra da gündemde olmuş, kurucu meclis tarafından hazırlanan 1961 Anayasası’na yansıtılmıştır. Yönetimin yansızlığı, yazılı sözlü anlatım, toplantı özgürlüğü, üniversite bağımsızlığı, Anayasaya aykırı yasaların çıkarılmaması 1960’tan önce CHP'nin temel hedefleri arasındadır.

NİHAT ERİM VE TURAN GÜNEŞ

Kocaeli siyasetinde ve doğal olarak Kandıra’da eski siyaset zamanlarında Nihat Erim önde ve önderdir. İsmet İnönü’nün Nihat Erim’e çok değer verdiği, parti genel sekreterliğine getireceği de olmuştur, Erim’i dışladığı da olmuştur. Nihat Erim 1943’te Kocaeli’de bağımsız milletvekili olarak seçilmiş, sonra CHP’ye katılmıştır. 1946’da ikinci kez milletvekili olmuş ancak Demokrat Parti iktidarı döneminde seçilememiştir. 1961, 1965, 1969 seçimleriyle Meclistedir. 1948 – 1950 yılları arasında Bayındırlık Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, 12 Mart 1971’de askerlerin göreve çağırmasıyla Başbakan olmuştur.

Nihat Erim ve Turan Güneş başlangıçta iki ayrı partiden rakip olsalar da Güneş’in CHP’ye gelişiyle aynı parti içinde rakip konumunda olmuşlardır. Kandıra’da bu böyle görülmüş, böyle değerlendirilmiştir. Hiç kuşkusuz Kocaeli düzeyinde de böyle bilinmiştir.

Siyasetle ilgili çocukluk anılarım 1954 seçimlerinde daha çok. CHP’nin ağır topu Prof. Dr. Nihat Erim, Demokrat Parti’nin ağır topu Doç. Dr. Turan Güneş. Bizimki profesör, tane tane, kızmadan, bağırmadan yeri geldiğinde “San Francisco Konferansı” gibi zor konuları dile getiren efendilerinden bir insan. Demokrat partiye verip veriştirmiyor. Fakat Turan Güneş CHP’ye karşı yaman bir muhalefet yapıyormuş. Ben Turan Güneş’i hiç görmemişim. Çünkü Demokratların kahvesine siyasetçi dinlemeye gitmiyoruz. Gerçekte çocuklar kahveye gitmez. Ara sıra götürülürse bir köşede çocuklar ayrı oturur. Çay içer, çok durmaz giderlerdi. Böylesi siyasi toplantılarda büyükler daha hoşgörülüydüler.

NİHAT ERİM, “GENÇTİR KONUŞSUN” DEDİ

Unutmadığım bir anı da kahvedeki konuşma sırasında Nihat Erim’e Turan Güneş’in konuşmalarından dolayı yakınmaydı. Nihat Erim, “Gençtir konuşsun” dedi Turan Güneş için. Güneş o sıralar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde asistandı. Turan Güneş’in asıl parlaması 1954 seçimi sırasıydı çünkü bu seçimde Demokrat Parti’nin milletvekili adayı idi, seçildi, fakat Demokrat Parti’de istediği özgürlüğü bulamayınca 1955’te istifa ederek Hürriyet Partisi kurucularından oldu. Parti CHP ile birleşti, CHP'li olarak siyaset ve üniversite hocalığı yaptı. “CHP'nin Demokrat Partilileştirilmesi” için çaba gösterdi. Bu çabasından dolayı Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Nadir Nadi’nin ağır bir eleştirisini okumuştum. Turan Güneş’in Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı günlerini de kapsar ki, tarihe altın harflerle yazılmıştır.

GÖRDÜN MÜ ŞU NİHAT ERİM’İ?

Turan Güneş anlatmıştı: Seçim günlerine yakın çarşamba günü partiler miting yapar. Kandıra’nın pazarıdır, kalabalık olur. CHP’nin miting saatlerini değiştirelim önerisini Demokratlar kabul etmiş. Önce Nihat Erim seslenmiş Kandıralılara. Erim konuşması sırasında dini söylemlere yer vermiş. İmam hatip okullarını CHP'nin açtığını da söylemiş.

DP'nin konuşmacısı Turan Güneş ise konuşmasında dini söylemleri hiç yer vermemiş. “Akşam üzeri Kocaköprü’ye doğru (İstanbul yolu) eve gidiyordum. Önümde bir grup köylü yüksek sesle konuşarak köylerine gidiyorlar. Köylülerden biri ‘Gördün mü şu Nihat Erim’i, hiç dinden bahsetti mi? Turan Güneş dinden imandan bahsetti.’ Bu duruma şaşmışımdır. Köylüler pekâlâ durumun tam tersi olduğunu bildikleri halde öyle söylüyorlardı.”

Turan Güneş şunu da anlatmıştır: sanırım Kullar’da, CHP’nin mitingi var. As konuşmacılardan önce birileri de çıkıp mitinge coşku katıyor. Şimdi adını unuttum, bir kişi de çıkıp ipe sapa gelmez sözlerle CHP’ye saldırıyor. Bu arada “İsmet Paşa asker kaçağıdır” diyor. Adam kürsüden inince Turan Güneş “Yahu İsmet Paşa asker kaçağıdır denir mi! Adam orgeneral. Ordu komutanı, asker kaçağı olur mu?” dediğinde, pekâlâ yalan söylediği halde, verdiği yanıt şöyle olmuştur: “Benden bu kadar!”

“İSMET PAŞA ASKER KAÇAĞIDIR” YALANI

Bu söz bizim köylerde başka bir biçime dönüşmüştü. “İsmet Paşa asker kaçağıdır” yalanı “İsmet Bey asker kaçağıdır” biçimine dönüşmüştü. İsmet Bey, İsmet Yelkencioğlu idi. Nihat Erim’in annesiyle İsmet Bey’in babası kardeştir. Çamur at izi kalsın! Kimse alınmasın ama Demokratlar çok çamur atıyordu. Atatürk’ün ve Halk Partisi’nin başardıklarını yadsımak, yok saymak, kötülemek için akıl almaz yalanlar nasıl uyduruluyordu? Ne çamurlar atılıyordu!

Nihat Erim’i kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ağabeyim anlatmıştı; Kandıra’ya gittiğinde, Türkocağı Caddesi’nde CHP’lilerin önünde, Nihat Erim ve eşi Kamile Hanım yürüyüş ve esnafla selamlaşma yaparken gençler marş söyler gibi ;

“Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi / Yaşasın Sayın Nihat Erim” demişler. Bu sırada Kamile Hanım Nihat Bey’in koluna girerek yürümüş. Ne uydurdular dersiniz? “Lan garıyı dakmış goluna sokakta gezeyo. Ayıp be!”

Nihat ERİM

Cemal TÜZÜN

Turan GÜNEŞ

Dr. Abdullah KÖSEOĞLU

Fethi AŞKIN

Lale AYTAMAN

Mukadder- Abdullah Köseoğlu ve kızları Lale bir arada.

Yıl 1947… Kandıralı partililerle.

Tarih 1979… Turan Güneş, İsmail Sarıca. Kandıra’da önce Sultaniyegah faslı.

Dr. Abdullah Köseoğlu, Kocaeli senatörü.

“12 Eylül 1980 Darbesi bir anlamda şimdi bile hükmünü sürdürüyor. 12 Eylül ile başlayan Türk-İslam Sentezi 12 Eylül'cülerin amaçlarını aşa aşa günümüze ulaştı”