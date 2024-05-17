Koceli’nin önde gelen eğitimcilerinden Leyla Öçal tarafından eğitimi verilen 1-A sınıfı öğrencileri, okumayı-yazmayı öğrendiler. Okumayı-yazmayı öğrenen minik öğrenciler, düzenlenen programda bütün hünerlerini, becerilerini kendilerini izlemeye gelen aileleri için ve diğer katılımcılar için sergilediler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa, Okul Müdürü Suat Yazan, Hereke Kışladüzü İlkokulu Müdürü Yetkin Çelik, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Baştan sona kadar çocukların sunumunu gerçekleştirdiği programın açılış konuşmasını sınıf öğretmeni Leyla Öçal yaptı. Leyla Öçal, çocukların artık okuma ve yazmayı öğrendiğini, bu başarıyı, velilerinin desteği ile sağladıklarını belirterek; velilere teşekkür etti. Daha sonra çocuklar teker teker hem sunum yaptılar, hem de okumayı öğrendiklerini katılımcılara gösterdiler. Günün anlamına dair pasta kesildi, katılımcılar müzik eşliğinde saatlerce oynadı. Veli- Öğrenci dayanışması sağlandı. Sınıf öğretmeni Leyla Öçal, gelen misafirlerle yakından ilgilendi, yapılan program ise kusursuz bir şekilde tamamlandı.
- Hayatın İçinden
Mini mini birler , ‘okuyoruz’ dediler
Körfez Hereke Sümer İlköğretim Okulu 1-A sınıfı için düzenlenen ‘okuma bayramı’ renkli görüntülerle gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.