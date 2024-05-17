Altın Kiraz Grubu Söğüt’ü ziyaret etti

Spor adamı Metin Özkan’ın kurduğu Altın Kiraz Halı Saha Grubu ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, 31 Mart’ta yapılan seçimde ikinci kez belediye başkanı seçilen Söğüt’ü ziyaret ederek kutladı. Söğüt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altın Kiraz Halı Saha Grubu’nu teşekkür etti.