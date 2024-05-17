Spor adamı Metin Özkan’ın kurduğu Altın Kiraz Halı Saha Grubu ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, 31 Mart’ta yapılan seçimde ikinci kez belediye başkanı seçilen Söğüt’ü ziyaret ederek kutladı. Söğüt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altın Kiraz Halı Saha Grubu’nu teşekkür etti.
17 May 2024 - 10:29- Spor Güncelleme:
Altın Kiraz Grubu Söğüt’ü ziyaret etti
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Altın Kiraz Halı Saha Grubunu kabul etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.