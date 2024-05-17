17 May 2024 - 10:29- Spor G:

Altın Kiraz Grubu Söğüt’ü ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Altın Kiraz Halı Saha Grubunu kabul etti.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Altın Kiraz Grubu Söğüt’ü ziyaret etti mask

Spor adamı Metin Özkan’ın kurduğu Altın Kiraz Halı Saha Grubu ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, 31 Mart’ta yapılan seçimde ikinci kez belediye başkanı seçilen Söğüt’ü ziyaret ederek kutladı. Söğüt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altın Kiraz Halı Saha Grubu’nu teşekkür etti.

17 May 2024 - 10:29 - Spor

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL