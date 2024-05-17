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Salim Dervişoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor

İzmit ve Başiskele ilçeleri Salim Dervişoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılacak

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
Salim Dervişoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor mask
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İzmit ve Başiskele ilçeleri Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Organizasyonu tarafından yapılacak olan 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı spor faaliyetleri programı nedeniyle belirtilen güzergah araç trafiğine kapatılacak.

21 Mayıs 2024

Saat: 10.00-16.00 arası

23 Mayıs 2024

Saat: 10.00-16.00 arası
# 2024

17 May 2024 - 10:30 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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