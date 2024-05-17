Salim Dervişoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor

İzmit ve Başiskele ilçeleri Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Organizasyonu tarafından yapılacak olan 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı spor faaliyetleri programı nedeniyle belirtilen güzergah araç trafiğine kapatılacak.

21 Mayıs 2024

Saat: 10.00-16.00 arası

23 Mayıs 2024

Saat: 10.00-16.00 arası