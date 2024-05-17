Salim Dervişoğlu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor

İzmit ve Başiskele ilçeleri Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Organizasyonu tarafından yapılacak olan 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı spor faaliyetleri programı nedeniyle belirtilen güzergah araç trafiğine kapatılacak.
21 Mayıs 2024
Saat: 10.00-16.00 arası
23 Mayıs 2024
Saat: 10.00-16.00 arası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.