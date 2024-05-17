Pazar günü ulaşım ücretsiz!!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ulaşım hizmetini ücretsiz verecek. Büyükşehir’e ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferlerde ücretsiz hizmet sunulacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.