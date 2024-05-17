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Pazar günü ulaşım ücretsiz!!

Büyükşehir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ulaşımda ücretsiz hizmet verecek

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Pazar günü ulaşım ücretsiz!!
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ulaşım hizmetini ücretsiz verecek. Büyükşehir’e ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferlerde ücretsiz hizmet sunulacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Pazar günü ulaşım ücretsiz!!
# hizmet, Atatürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

17 May 2024 - 10:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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