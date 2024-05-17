17 May 2024 - 10:49- Ekonomi G:

Simit artık vitrinlik oldu

Simit 10 liraydı ama artık bu fiyata almak geçmişte kaldı. Artan maliyetler bir şehirde daha simidin zamlanmasına neden oldu. İşte yeni fiyatı.

Simit artık vitrinlik oldu mask

Asgari ücretlilerin susamlı tavuk olarak adlandırdığı simidin artık yemek de lüks olduZam kervanına bir şehirdeki simitçiler daha katıldı.

Edirne'de fırıncıların girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simide yüzde 40 zam yapılmasına karar verdi. Zam öncesi 10 liradan satılan simidin yeni fiyatı 14 lira oldu.

Zammın nedeni belli: enflasyon... Türkiye'de hergün zam gelmeyen ürün kalmadı neredeyse. Edirne'deki fırıncıla maliyetlerin artması nedeniyle simit fiyatında artışa gitti.

Fırıncıların artan maliyetleri esnaf odasına taşıdı, zam talebi görüşüldü. Simit hakkında karar verildi ve yüzde 40 zamma gidildi.

Böylece 10 liradan satılan simidin yeni fiyatı Edirne'de 14 lira oldu. Edirne'de geçtiğimiz günlerde 7,5 lira olan ekmek de zamlanarak, 10 liraya çıkarılmıştı.

Kaynak: YENİÇAĞ
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17 May 2024 - 10:49 - Ekonomi

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