Miras paylaşımında bu evlatlara daha çok hisse kalacak

Miras paylaşımında istisnai durumlarda, bazı çocuklar mirastan pay alamazken bazı çocuklar ise mirastan daha fazla pay alabiliyor.

Milyonlarca vatandaş anne, baba ve bazı yakınlarından kalan hakları miras adı altında üzerine alabiliyor. Bu durumda miras uygulamaları duruma göre değişkenlik gösterebiliyor. Miras paylaşımı sürecinde ise bazı istisnai durumlar bulunuyor.

İstisnai durum kapsamında bazı çocuklar mirastan pay alamıyor. Miras paylaşımında çok sık olmayan bu durum ile ilgili vatandaşların kafası karışmaya devam ediyor. Özellikle kardeşler arasında yaşanan durum miras paylaşımı konusunda aralarında kavgaya neden oluyor.

Miras paylaşımı hak sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olarak öne çıkıyor. En çok merak edilen soruların ise cevabı aranmaya devam ediyor. Peki mirastan çıkarmanın geçerli sebepleri ne olacak? Kimler mirastan çıkarılabilir? Mirasta evlat ayrı mı yapılır mı? Miras paylaşımında en çok hangi evlat faydalanabilir?

BU DURUMLARDA MİRASTAN MEN EDİLİYOR

Türk Medeni Kanunu 510. Madde hükmü uyarınca mirasçının miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ya da mirasçının miras bırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan kaynaklanan görevlerini önemli ölçüde yerine getirmemesi durumunda mirastan men edilebiliyor.

Miras bırakanın ölümüne doğrudan veya dolaylı olarak neden olan çocuk, mirastan yasal olarak çıkartılıyor. Bu durum karşısında kalan mirası diğer kardeşler aralarında paylaşma hakkı bulurken daha fazla hak sahibi oluyor.

Bir kişi, mal varlığının paylaşımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile gerçekleştirebilir. Ancak miras bırakacak kişi, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırması gerekiyor. Böylece kısaca miras bırakan çocukları arasında miras paylaşım oranları değişiyor. Ebeveyn mirasın yarısını bir çocuğuna bırakabilir bir diğer yarısı ise saklı pay olarak kabul edilirken kalan bu kısım diğer çocuklara eşit olarak paylaşımı yapılabilir.

MAHKEME GEÇERSİZ SAYABİLİYOR

Saklı pay, miras bırakanın ölümünün ardından dahi vasiyetname ile başkasına devredilemiyor. Mirasçı, mirasının kalan bir diğer yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında dağıtılacak olan mirasta oranları değiştirebilir. Ancak mirasçı bu durumda, bu oranın diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal etmemesi önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Saklı payı ihlal ettiği takdirde ise mahkeme kararıyla vasiyetname geçersiz sayılıyor.

Kaynak: YENİÇAĞ