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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi mask

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# tespit, TÜRK, Suriye

17 May 2024 - 11:08 - Asayiş

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