Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: YENİÇAĞ