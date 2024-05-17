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Goodyear emeklisi hayatını kaybetti

Goodyear emeklisi Remzi Kılcan 81 yaşında hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Goodyear emeklisi hayatını kaybetti mask

İzmit Malta Mahallesi Pıotr Wılcynskı Bulvarı’nda ikamet eden Mustafa Remzi Kılcan(81) yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Goodyear fabrikasından emekli olan Mustafa Remzi Kılcan'ın cenazesi bugün Ayaztepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

17 May 2024 - 11:32 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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