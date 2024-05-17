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Ahmet Vejdi Başer hayatını kaybetti

Gölcüklü Ahmet Vejdi Başer 74 yaşında hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Ahmet Vejdi Başer hayatını kaybetti mask

Başiskele Atakent Mahallesi Ezgi Sokakta ikamet eden Ahmet Vejdi Başer(74) yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. Dilay Başer Güvenç, Nilay Başer Demirela ve Güray Başer'in babası olan Ahmet Vejdi Başer bugün Nüzhetiye Köy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

17 May 2024 - 11:34 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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