Ahmet Vejdi Başer hayatını kaybetti

Başiskele Atakent Mahallesi Ezgi Sokakta ikamet eden Ahmet Vejdi Başer(74) yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdi. Dilay Başer Güvenç, Nilay Başer Demirela ve Güray Başer'in babası olan Ahmet Vejdi Başer bugün Nüzhetiye Köy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.