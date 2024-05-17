Merhumun cenazesi 17 Mayıs 2024 Cuma günü, ikindi namazının ardından Avluburun Köyü Camii’nden kaldırılarak köy mezarlığında defnedilecektir.
- Asayiş
EMEKLİ ÖĞRETMEN HÜSEYİN KONUŞ HAYATINI KAYBETTİ
İzmit Halk Eğitimi Merkezi'nden emekli Mdr. Başyard. Jale Konuş’un eşi, Umut Konuş ve Gizem’ Konuş’un sevgili babaları, Burcu Konuş'un kayınpederi, Maya Konuş'un sevgili dedesi İnkılap Orta/İlköğretim okulunun emekli Sosyal Bilgileri öğretmenlerinden HÜSEYİN KONUŞ vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.