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EMEKLİ ÖĞRETMEN HÜSEYİN KONUŞ HAYATINI KAYBETTİ

İzmit Halk Eğitimi Merkezi'nden emekli Mdr. Başyard. Jale Konuş’un eşi, Umut Konuş ve Gizem’ Konuş’un sevgili  babaları, Burcu Konuş'un kayınpederi, Maya Konuş'un sevgili dedesi İnkılap Orta/İlköğretim okulunun emekli Sosyal Bilgileri öğretmenlerinden HÜSEYİN KONUŞ vefat etti

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EMEKLİ ÖĞRETMEN HÜSEYİN KONUŞ HAYATINI KAYBETTİ mask

Merhumun cenazesi 17 Mayıs 2024 Cuma günü, ikindi namazının ardından Avluburun Köyü Camii’nden kaldırılarak köy mezarlığında defnedilecektir.
# 2024

17 May 2024 - 11:45 - Asayiş

Mahreç  İrem Güler

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