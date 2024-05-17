Cübbeli Ahmet yeni cemaatinin ismini açıkladı!

Nakşibendiliğin İsmailağa kolundan Mart ayında yapılan açıklamada kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaatten kovulduğu duyurulmuştu.
Açıklamada “Hasan Efendi”nin şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir ilgisinin kalmadığı belirtilmişti.
Ayrıca Cübbeli Ahmet’in söz ve davranışlarıyla cemaate zarar verdiği iddia edilmişti.
Bu kriz sonrası Cübbeli Ahmet’in yeni bir cemaat kurduğu haberi gündeme geldi.
İddiaya göre Cübbeli Ahmet’in "Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri Cemaati" isimli yeni bir cemaat kurdu.
Kaynak: YENİÇAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.