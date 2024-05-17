Cübbeli Ahmet yeni cemaatinin ismini açıkladı!

Nakşibendiliğin İsmailağa kolundan Mart ayında yapılan açıklamada kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün cemaatten kovulduğu duyurulmuştu.

Açıklamada “Hasan Efendi”nin şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir ilgisinin kalmadığı belirtilmişti.

Ayrıca Cübbeli Ahmet’in söz ve davranışlarıyla cemaate zarar verdiği iddia edilmişti.

Bu kriz sonrası Cübbeli Ahmet’in yeni bir cemaat kurduğu haberi gündeme geldi.

İddiaya göre Cübbeli Ahmet’in "Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri Cemaati" isimli yeni bir cemaat kurdu.

Kaynak: YENİÇAĞ