- Sağlık

O ilaçları artık aile hekimleri de yazabilecek

Bakan Işıkhan, raporlu Hepatit B ve D, Diyabet ve Kardiyoloji ilcalarını artık aile hekimlerinin de yazabileceğini açıkladı.

O ilaçları artık aile hekimleri de yazabilecek mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran  yeni bir düzenleme hazırladıklarını ifade etti.

Yeni bir düzenleme hazırladıklarını belirten Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri yazılabileceğini belirtti.

Işıkhan, " Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık" ifadesini kullandı.
# yeni, tedavi, çalışma, sağlık, güvenlik, ifade

17 May 2024 - 11:53 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL