Okuyucu: “Sen ne biçim yazarsın Ertuğrul ne yapsın?” Okuyucu: “Yazarın yaptığı ironiyi anlayamayacak kadar cahilsiniz”

“Koskoca 3 günde takımı şaha kaldıramadı... Mükemmel oynayan takımı üç günde bozdu... Aslan gibi yelelerini açarak koşan fırtına gibi futbolcuları durdurdu. Bodrum ve Sakarya maçlarında 5 gol yiyip, bir tane bile atamayan takımın bu müthiş başarısına tuz biber ekti. Sezon başında 'Play-off hedefliyoruz" dedi, hedefine ulaştı, bunun için suçludur. Bu kentte başarı cezasız kalmaz... Ertuğrul Sağlam'ı hemen kovun...”

Yazdığım yazı satırı satırına bu… Ve kimi okurların hangi kafada olduklarını ve aslında nerede hata yaptığımızı siz okurlarımızın yorumlarına bırakıyor ve tüm yorumları aynen yayınlıyorum…

Ve lütfen gelen yorumları okur musunuz?..

Gebzeli Cihan - Ben dünkü maçı izledim ve iki takım futbolcuları arasında büyük kalite farkı var onu gördüm bu takımla Kocaeli 1 lige ancak tutunur Süper Lig hayal olur ?..

Sarı Kanarya - Sayın kendini yazar zanneden şahıs! Resmen saçmalamışsın, ne içiyorsan söyle de biz de içelim, futbol bilginden şüpheliyim, bu ruhsuz takımı E.Sağlam değil Jose Mourinho’yoyu getirsen ayağa kaldıramaz, 4-5 futbolcu bırak kalan hepsini gönder, ayrıca lige E.Sağlam la başlamasaydık play off ta oynayamazdık, sen şimdi H.KARAMAN güzellemelerine başlarsın artık… (Valla benim içtiğim belli ama senin ne içtiğini diğer okurlar yanıtlamış zaten. Yazıyı bir kez daha oku)…

Sadrazam41 - Adam ironi yapıyor, bu millet onu bile anlamaktan aciz….

Yusuf - Pardon yazıyı tam okumamışım, özür. Yazar çok haklı.

Cumali - İroni yapıyorsun ama bence kovulmalı. Bitmiş hikayeden kaldığı yerden devam edilmez. Paraya biraz kıyılıp Jurgen Kloop getirilmeli. Yoksa biz çıkmayız ?

Bir Bakıp Çıktım. - Aykırı ironik.

Hüseyin Üst - Bu kafa ile siz hiç bitseydi olamazsınız. Ertugrul ne yapsin

Golcuklu - Seneye olur yillar bitmedi…

N.inan –Bu takim ciksa ne olur sifir kadro kurulcak para nerde sonra eskiye donus ilk once altyapi sonra hedef hakan bey yazmakla olmuyor.

Vayyy Beeee - Çıksa ne olacaktı?.. Hayret yani. 5 sene daha cikamazzzzzzzzzz,zzzzzzz zzzzzzzz zzz tek cözüm Soner Alp

Ruşen - Sevgili dostlar Bu Takımı Bu Hale Ertuğrul getirmedi mi? Ne Beklediniz ki ?..

Osman Han - Bu futbol ile 1. ligde kalmak bile başarı. Bir şeyler yapılmaz ise ufukta yine 2. Lig gözüküyor.

Vokan - Bütün suç eski başkan Engin Koyun'un. Takım çıkmasın diye elinden geleni yaptı, artık kına yakar…

Karafat - Tek çözüm Engin Koyun yaptıkları ile gurur duyuyordur. Eminim. Takımı hiç bir zaman top oynamadı ki. Hiç inanmadım bir üst lige çıkacağımız zaten. Bu işler ya tutarsa ile olmaz. Kaybedilmiş koca bir sezon ile çilekeş taraftar kalmıştır geriye.

Emekli̇ 1907 - LAFLARA BAK, SANKİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI…

Kale Arkası - Ulan bir karar verin Ertuğrul kalacak mı gidecek mi? Bizi hayata küstüren bu takıma kimin kötülüğü dokunduysa, Allah’a havale ediyorum.

Yeşil Siyah - Bu ne biçim başlık ya ayıptır. Böyle mi biz şampiyon olucaz. Sana yakışmadı böyle bir manşet. Sen gel o zaman çalıştır bu takımı. Tam zırvalamışsın biraz saygı lütfen…

Mustafa Hakkı - Ertuğrul hocaya laf edeceğine kendini kontrol edersen, kimse sana laf söylemez. Ne kadar nefret etmişsin. Ne yaptı sana kulağıma şöyle kimse duymaz yetkini baskı olarak kullanırsan taraftar senden nefret eder. Gazeteciliğin de bir adabı var. Yazıda kovun kelimesi yanlış. Lütfen hocadan ve camiadan özür dilersen büyüklük sende kalsın. Ertuğrul hoca bu ülkeye marka olmuş beyefendi kibar insan… ‘(Allah’tan Ertuğrul hoca sizden bilgili, okuduğunu anlayabiliyor)…

Kemal @ Hotmail.com - @Mustafa Hakkı 17 nolu yoruma cevabı: Kardeşim sezon başında bu transferleri kulübün malzemecisi mi yaptı sezon başı antrenman programlarını masörler mi yaptı. Sen hala Ertuğrul Sağlam diyorsun. Bir bizim kulübün harcadığı paraya bak, bir de son oynadığın Çorum’a. Hala zekamızla dalga geçer açıklamalar yapmak çok ayıp, lütfen gerçekleri yazın…

Yeşil Siyah - @Mustafa Hakkı 17 nolu yoruma cevabı: Teşekkür ediyorum yorumunuza…

Onlyou41 - Egon, yorumumu bile yayınlamayacak kadar tavan yapmış, tespitimi ciddiye almanda fayda var sanırım.

Bozkurt - Bu futbolcuları kim aldıysa, Kocaeli’ni terk etsin. Atanın yok, tutanın kalede sandalye. Süper Lige bu futbolla mı çıkacaksınız. Bu takım bu kadar puanı nasıl topladı? Hiç mi futboldan anlamıyorsunuz. Santrfor yok, kaleci yok. Süper Lig hayali kur. Ertuğrul ne yapsın?..

Ks41 - Abicim bak biz Kocaelisporluyuz. Nerde oynadığı kimle oynadığı önemli değil. Nasıl oynadıģı hangi ruhla oynadığı önemli bizim için… Kocaelisporlu olmak zordur, ömür törpüsüdür.. Sokakta oynasan kaldırımda destekleriz, ama oynayın abicim be ya… Bu ne…

Sakaryalı 54 - Komşularım geçmiş olsun. Sakarya’dan slmlar… Ertuğrul hocaya sahip çıkın. Transferleriniz yanlış anlamayın. Böyle olacağı belliydi, sağlık olsun kardeşlerim. Seneye artık belki de bizde çıkamayız. İnşallah çıkarız. Allaha emanet olun. Ha unutmadan büyük paralarla transferde yapmayın, saadet olmaz asla. Slmlar…

Hakan Sen Defol - Ertugrul Sağlam gibi hocayi arasan da bulamazsin. Sen Engin Koyun’a atıp salla. Bütün koyunlari transfer eden o…

Çukurbağlı. - Yağcıoğlu, Yine başladın ironiye, Dalga geç bakalım. 3 ay evvel Hocaya köstek olup, Bulgar Stoilovu şişiriyordun. Dalgalar bir gün seni de devirir. (Vah, vah vah… Sen bu yazıdan bunu mu anladın… Çukurabağlı!..)

Deniz - Bu Ertuğrul Sağlam sevgisi nereden geldi Hakan bey ? :) İğneleyici yazılarla günah çıkartma çabası falan. Sağlam'ın ilk gönderildiği zaman gönderilmesine karşı çıkıp şu an Sağlam'ı destekleyen bir insanmış gibi görünme çabası.Sağlam gönderilmeden önce her hafta Sağlam'ı kovun hala niye kovmuyorsunuz, kovmazsanız öldük bittik gibi yazılar yazıyordun arşiv unutmaz. Kovulmasına en çok sevinenlerden biriydin. Biz hep arkasındaydık.O zaman kovulmasa toparlayıp, şimdiye ilk 2’de süper lige çıkmıştık. O yüzden hiç zorlama neyin ne olduğunu Kocaelisporlular biliyor ;) (Senin ne olduğunu ben anlamadım… Ben Sağlam’ı kovun artık diye bir tek satırımı bulamazsan … sizsin…)

İzmitliii - Sayın yazar bu takım ne zaman mükemmel oynamış ilk zamanlar evet sonra sahada resmen gezindiler, uyum sıfır, isabetsiz paslar ve sonrası yenen goller bu takımdan bu kadar olur. Ertuğrul kendisi mi sahaya çıkacak tı bitik takım… (Yazıyı bir daha okuyun… Aynı şeyi söylüyoruz)…

Büyük Körfez – Saçmalamayın, Ertuğrul hoca en mantıklısını yaptı. Her türlü eleneceğimiz play off tan seneye şampiyon olarak çıkmak için elendik. Adamdan 4 günde sihir beklemeyin. 11 maçtır soluğu çıkmayan Gürseli topa almadınız. Ertuğrul hocayla hatırlayın ne günler geçirdik 2. Ydik…

Juju - Evet Kocaeli taraftarları şimdi kim gitsin? ona buna istifa nidaları atarak zarar veriyorsunuz. Bu takım bu kadar p.off bile başarı. Bu sene ptt 1.ligdeki takımlar iyi değildi ve p.off geldi. Bundan sonra artık daha zor....

Korfezli Savasci - Ertuğrul hoca bile degil…

Çerkez 41 - @Korfezli Savasci 03 nolu yoruma cevabı: O zaman. Sen çık yönet takımı seni görelim hoca değil ya…

Sakaryanın Çocuğu - Çok eğlenceli adamsın. Seneye Trendyol 1. Ligde başarılar.

Kov Gitsin Unutursun - Adamı kovduk geri cagırdık bır daha kov olu rmu millet bir tarafıyla güler zaten gülüyorlar da…

Mudo - @Kov Gitsin Unutursun 01 nolu yoruma cevabı: Çorum…