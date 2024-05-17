17 May 2024 - 12:14- Hayatın İçinden G:

İzmit’te 19 Mayıs ruhu  Gençlik Yürüyüşü ile devam edecek

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü Gençlik Yürüyüşü ve Festivali düzenleyecek

İzmit’te 19 Mayıs ruhu  Gençlik Yürüyüşü ile devam edecek mask
İzmit’te 19 Mayıs ruhu  Gençlik Yürüyüşü ile devam edecek
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl da her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda 18 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30’da İzmit Belediyesi önünden Seka Park’a kadar sürecek olan 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek. 

SEKA PARK’TA EĞLENCE DEVAM EDECEK

Yürüyüşün ardından Seka Park’ta gençler için, ayak tenisi, bocce, voleybol, halat çekme yarışları gibi eğlenceli etkinlikler gün boyunca sürecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşku içerisinde kutlamak adına tüm İzmitlileri, gençlik yürüyüşüne davet etti.

İzmit’te 19 Mayıs ruhu  Gençlik Yürüyüşü ile devam edecek
# Atatürk, İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

17 May 2024 - 12:14 - Hayatın İçinden

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