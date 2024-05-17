Teneffüs Konserleri başlıyor!

İzmit Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği kültürel etkinliklere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Eğitim-öğretim sezonunun bitmesi ile birlikte Teneffüs Konserleri serisine başlayacak olan İzmit Belediyesi, karne alan ve mezun olan gençlere müzik dolu bir hediye verecek.
BAHAR ŞENLİKLERİNE DESTEK
Teneffüs Konserleri serisinin ilki 14 Haziran tarihinde ünlü müzik grubu Madrigal’in konseriyle başlayacak. Aynı zamanda üniversitenin bahar şenliklerine de destek olmayı hedefleyen Teneffüs Konserleri ile gençler senenin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.
BİNLERCE GENÇ BİR ARAYA GELECEK
Teneffüs Konserleri ile gençlerin sevdikleri sanatçılarla buluşmaları ve müzikle iç içe keyifli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. 14 Haziran’da start verecek olan Teneffüs Konserleri binlerce genci bir araya getirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.