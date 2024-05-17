AKP usulü! Yeniden Refah il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak

Atama ile Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına atanan Ali Taştan döneminde birçok tartışma öne sürülmüştü. 1.5 yıllık süre zarfında milletvekili, MKYK üyeleri ve kimi belediye başkan adaylarıyla mesafeli olan Ali Taştan bırakıyor.
PAZAR GÜNÜ
Yeniden Refah Kocaeli il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapacak. Pazar günü Kocaeli İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek istişare ve temayül yoklaması saat 15.00’te başlayacak.
KİMLER OY KULLANACAK
Temayül yoklamasına Kocaeli’de yaşayan MYKY ve YDK üyeleri, il sorumluları, eski il başkanları, il kadın kolları ve il gençlik kolları yönetimleri, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il yönetimleri katılıp oy kullanacak.
AKP USULÜ SAYIM
İstişare ve temayül yoklamasının ardından herhangi bir sonuç açıklanmayacak. Kocaeli’deki partilileri dinleyecek ve önerilerini alacak olan YRP heyeti, temayülde kullanılan oyları ve notlarını genel merkez teşkilat başkanlığı ile paylaşacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmenin ardından partinin yeni il başkanlığına atama yapılması bekleniyor. Oyların kullanılıp Ankara'da sayılması anlamında AKP usulü olarak değerlendiriliyor.
HANGİ SAATLERDE OY KULLANACAKLAR?
YRP Kocaeli İl Başkanlığının partililere attığı mesajda temayül yoklaması saatleri şöyle belirlendi:
15:00-16:00 - Kocaeli’de Yaşayan MKYK/YDK Üyeleri, İl Sorumluları ve Eski İl Başkanları
16:00-16:30 - İl Kadın Kolları
17:00-17:30 - İl Gençlik Yönetimi Yönetimi
18:00-19:00 - İlçe Başkanları
19:30-20:30 - Belediye Başkan Adayları
20:30-22:30 - İl Yönetimi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.