AKP usulü! Yeniden Refah il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak

Atama ile Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına atanan Ali Taştan döneminde birçok tartışma öne sürülmüştü. 1.5 yıllık süre zarfında milletvekili, MKYK üyeleri ve kimi belediye başkan adaylarıyla mesafeli olan Ali Taştan bırakıyor.

PAZAR GÜNÜ

Yeniden Refah Kocaeli il başkanını belirlemek için temayül yoklaması yapacak. Pazar günü Kocaeli İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek istişare ve temayül yoklaması saat 15.00’te başlayacak.

KİMLER OY KULLANACAK

Temayül yoklamasına Kocaeli’de yaşayan MYKY ve YDK üyeleri, il sorumluları, eski il başkanları, il kadın kolları ve il gençlik kolları yönetimleri, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il yönetimleri katılıp oy kullanacak.

AKP USULÜ SAYIM

İstişare ve temayül yoklamasının ardından herhangi bir sonuç açıklanmayacak. Kocaeli’deki partilileri dinleyecek ve önerilerini alacak olan YRP heyeti, temayülde kullanılan oyları ve notlarını genel merkez teşkilat başkanlığı ile paylaşacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmenin ardından partinin yeni il başkanlığına atama yapılması bekleniyor. Oyların kullanılıp Ankara'da sayılması anlamında AKP usulü olarak değerlendiriliyor.

HANGİ SAATLERDE OY KULLANACAKLAR?

YRP Kocaeli İl Başkanlığının partililere attığı mesajda temayül yoklaması saatleri şöyle belirlendi:

15:00-16:00 - Kocaeli’de Yaşayan MKYK/YDK Üyeleri, İl Sorumluları ve Eski İl Başkanları

16:00-16:30 - İl Kadın Kolları

17:00-17:30 - İl Gençlik Yönetimi Yönetimi

18:00-19:00 - İlçe Başkanları

19:30-20:30 - Belediye Başkan Adayları

20:30-22:30 - İl Yönetimi