9 markete ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayının ikinci encümen toplantısı Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda marketlere kesilen cezalar onaylandı. Encümende ayrıca diğer konular görüşülerek karara bağlandı.
9 AYRI ŞUBEYE CEZA KESİLDİ
Büyükşehir Encümeni, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketler için kestiği cezaları onayladı. Buna göre 9 ayrı şubeye 9 adet ceza onaya sunulurken son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen toplam 18 bin 468 TL ceza encümenden geçti.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde marketlerde raf ve kasa fiyatlarıyla son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.