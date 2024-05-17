19 Mayıs kutlamaları Bowling Turnuvası ile başlıyor

İLK KUTLAMA BUGÜN

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturacak. Sanatsal ve Sportif faaliyetlerle unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, kutlamalara bugün Bowling Gençlik Turnuvası ile başlıyor.

GENÇLER DAVETLİ

Bowling Gençlik Turnuvası bugün saat 13.00’te Ncity AVM’de başlayacak. Turnuvada Çınar Akademi, KOÜ Gençlik Konseyi Kulüpleri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve bireysel katılımcılardan oluşan gruplar yarışacak. İlk 3’e girenlere ödülleri takdim edilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan turnuvaya tüm İzmitli gençler davetli.