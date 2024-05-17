19 Mayıs kutlamaları Bowling Turnuvası ile başlıyor

İLK KUTLAMA BUGÜN
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri birbirinden renkli etkinliklerle buluşturacak. Sanatsal ve Sportif faaliyetlerle unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan İzmit Belediyesi, kutlamalara bugün Bowling Gençlik Turnuvası ile başlıyor.
GENÇLER DAVETLİ
Bowling Gençlik Turnuvası bugün saat 13.00’te Ncity AVM’de başlayacak. Turnuvada Çınar Akademi, KOÜ Gençlik Konseyi Kulüpleri, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve bireysel katılımcılardan oluşan gruplar yarışacak. İlk 3’e girenlere ödülleri takdim edilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan turnuvaya tüm İzmitli gençler davetli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.