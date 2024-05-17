7 farklı siyasi partinin il başkanlarından Dedeoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

15 Temmuz sonrası ilimizde 7 farklı siyasi partinin il başkanları bir araya gelerek il ve ülke meseleleri ile ilgili adımlar atmıştı ve her ay toplantı yaparak konunun muhatabları ile görüşüp çözüm önerileri sunuyorlardı.
Bu bir araya gelişler il ve ülke genelinde gündem olmuştu
Dönemin AKP il başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP il başkanı Cengiz Saribay,, MHP il başkanı Aydın Ünlü , DP il başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP il başkanı Serhat Duyar, DSP il başkanı Halim Dedeoğlu,SAADET İl başkanı Sinan Ejderoglu o dönemde Kocaeli'de fayda sağlayacak çalışmalara imza atmışlardı.
Geçmişte kentte oluşturulan sıkı dostlukların bugün hala devam ettiğini görüyoruz.
Halim Dedeoglu; o günlerde farklı siyasi partilerde siyaset yapıp farklı siyasi görüşlere sahip olmamıza rağmen ilimiz ve ülkemiz için herbir arkadasimiz siyaset üretmeye çalıştı.Bugun tüm il başkanı arkadaşlarımın eksiksiz gelmeleri beni ziyadesi ile mutlu etti.Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.