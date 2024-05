Kibar kardeşim Yaşar Can da, Ertuğrul Sağlam’ın hatasına düştü

Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı yanlıştı, Yaşar Can da aynı yanlışı yaptı. Meslek yaşamım boyunca, zamanında konuşmayıp, sağda solda kulis yapan, konuştuğu zaman da çok çok zaman geçtikten sonra içindekileri dökenleri hiçbir zaman tasvip etmedim. Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılırken yaptığı açıklamalar son derece aklı başında ve zarar vermeyen cinstendi. Ancak bir ay sonra Tuncay Arıcan, “Hoca kim istediyse biz aldık” diye yine çok gereksiz bir cümle sarf edince, Ertuğrul Sağlam sinirlerine hakim olamadı ve yanıt verme talihsizliğinde bulundu. Halbuki camiada kimin ne yaptığını çok iyi biliyordu. Ertuğrul Sağlam dedi ki, “Transfer edilen futbolcular bana sorularak alınmadı, o alınan futbolcuları ben tanımıyorum, benim istediğim kimseyle de görüşülmedi” dedi.

Halbuki sen Ertuğrul Sağlam'sın, hiçbir şekilde bir şeyi ispatlamak zorunda değilsin. Seni Türkiye tanıyor, o zaman da yazmıştım, “Benim için Ertuğrul Sağlam'ın kariyeri bitmiştir” diye. Yaptığı işle ilgili değil bu yazdıklarım, sadece ve sadece o gün için verdiği yanıtla ilgiliydi.

Şimdi çok fark yok, Yaşar Can kongrede Engin Koyun'un karşısına mertçe çıktı. O zaman da yazdığım gibi Engin Koyun'un ilk kutlayanı oydu. Son yılların en güzel seçim atmosferini yaşattı, demokrasinin gereklerini tek tek sergiledi.

Ama şimdi o Yaşar Can'ın, takım Çorum’da elendikten sonra Engin Koyun için söyledikleri, Engin Koyun'a söylediği için değil, zamanı çok geçtikten sonra söylediği için beni üzdü. O gün Yaşar Can'ı alkışlayan, bir ay önce de yine yorum yapmadan, şu an için kongreyi konuşmanın zamanı olmadığını söyleyen Yaşar Can, dün Engin Koyun için öyle şeyler yazdı ki, ben inanamadım. Kocaelispor Başkanı olacak insanların ağır olması gerektiğini en iyi Yaşar Can bilir.

Sanıyorum o anki öfkeyle talihsiz bir mesaj yayınladı. Ne olursa olsun, kendisi en uzun süreli yöneticilik yapan bir-iki isimden biridir. Kulübün içinde neler döndüğünü en iyi bilen odur. Bir şeyler yapılıyorken, bunun zamanında söylenmesi gerektiğini de en iyi bilenlerden biri odur. Eğer Kocaelispor, Çorumspor maçını kazanıp, Bodrum'la yarı final oynasa, oradan da finale çıksaydı, Yaşar Can aynı kelimeleri kullanacak mıydı? Bir daha söylüyorum bu talihsiz bir açıklamadır. Kongre yaklaşırken böyle bir açıklama Yaşar Can'a olan güveni de azaltır.

Çok yakından tanıdığım, takdir ettiğim bir insanın öyle bir hezeyana kapılmasına şaşırdım ve yine diyorum:

O anki duygularla yazılmış bir mesajdır. Kocaelispor'un eski başkanlarına, yöneticilerine, futbolcularına ne olursa olsun karalamada bulunmak, bu kişilere değil, tamamen kulübe zarar verir.

Bir ay önce konuştuğum Yaşar Can, “Abi şimdi kongre konuşma zamanı değil, takımın başarısının zamanı” diyen Yaşar Can'ın, şimdi böyle bir tutum içerisine girilmesini yadırgadım. Tabii ki Engin Koyun’a herkes öfkeli, yaptığı yanlışları herkes biliyor. Yaşar Can'ın eleştiri hakkı da var. Kendisi de bu yönetimdeydi zamanında. Ama bu yaptığı açıklamayı daha önceden yapsaydı da bugünlere gelmeseydik.

Kulübe zarar gelmesin diye yazmayanlardan biri değilim. Her zaman her anda yapılan yanlışı da yazıyorum, doğruyu da yazıyorum. Çünkü zamanında yazılmayan ve sonradan söylenen şeyler kulübe fayldadan çok zarar veriyor.

Yaşar Can'ın bunun üzerine yapacağı açıklamayı bekliyorum. Aynı şekilde Ertuğrul Sağlam'ın da yönetimin aleyhine söylediği şeyler aklımın bir köşesinde. Ona da anında tepki vermiştim.

Engin Koyun'u, Recep Durul'u, Ertuğrul Sağlam'ı savunduğum falan yok. Sadece ve sadece kulübü düşünüyorum. Çünkü bu kulüpten Mustafa Denizlilerden, Güvenç Kurtarlara, Hikmet Karamanlardan, Rasim Karalar'a kadar kimler geldi, kimler geçti.

Şimdi hiçbiri ortada yok ama Kocaelispor Kulübü dimdik ayakta. Yaşar Can Başkan olacaksa bu söylemleri yapmaması gerektiğini bilmeli. Recep Durul'u, şu an için daha sakin, daha ağırbaşlı ve daha yapıcı görüyorum.

Sert üslup, “Keskin sirke küpüne zarar verir” deyiminden çıkmış, küpüne değil kulübe zarar vermeye başlamıştır. Ali Koç ve Aziz Yıldırım birbirini yerlerken bile, belden aşağı vurmuyorlar. Çünkü ikisinden de büyük bir Fenerbahçe Kulübü var. Kocaelispor ise onların hepsinden daha büyüktür. Birçok kulüp Kocaelispor Süper Lig'e çıkmadı diye belki de şu anda göbek atıyor.

En başta da, bu seneki havalı Galatasaray. Fener'e de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a da İstanbul’da 4-5-6 atan efsane takım geri dönecekti. Sadece bir yıl ertelemeli dönecek. Ve bana göre daha sağlıklı dönecek.

Ertuğrul Sağlam mesajı verdi. “Hemen çalışmaya başlıyoruz” diye. Bravo Ertuğrul Hocam… Sana yazdıklarımı yanlış anlayanlara ina., desteğe deva ediyorum. Sen proje adamısın ve uzun süreli çalışmanda başarılı olabilecek yapıdasın…tabii ki hata yapacaksın… Yönetimden gittikten sonra yaptığın açıklama bir hataydı…

Bence sen de bu takımın Süper Lig'e bu şekilde çıkmasının sakıncalı olacağını biliyordu. Süper Lig'in durumu ortada. 5 takımda transfer yasağı var. Senin Süper Lig şampiyonu yaptığın Bursa, 3.Lig’de.

Sakarya da çıkarsa yasak olan takım sayısı şimdilik 6 olacak. Eyüp’ün de dosyaları gelirse 7 olacak. Yani ortada Süper Ligi diye bir şey kalmayacak.

Zaten İstanbul Ligi'ne dönmüş olan bu ligde tek alternatif, Anadolu ve Avrupa takımı olabilen Kocaelispor'dur. Çünkü Kocaelispor ne İstanbul ne Anadolu'dur.

Dünyanın ilk büyük başkentidir… İstanbul, Bizans’a geçmeden önce, bu kentin bir köyüydü…

Kocaelispor, Kocaelispor’dur kimseye benzemez…