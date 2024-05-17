KETOJENİK BESLENMEYLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER

Okuyacağınız yazıyı Nurçin Çağlar sizler için dietdoctor.com sitesinden özetleyerek çevirdi. Yazıya geçmeden önce bizim anladığımız biçimde basit olarak ketojenik diyeti size aktarmak istiyoruz.

Vücudumuz muhteşem bir hibrit makine. Mazot ve elektrikle çalışan bir araba gibi düşünün. Mazotla (şeker) da çalışıyor elektrikle (yağ) de… Mazotta nasıl emisyon çıkıyor elektrikte çıkmıyor ise vücutta da yakıt şeker olduğunda emisyon fazla oluyor yakıt yağ olduğunda ise emisyon azalıyor. Şeker bitince vücut kendiliğinden yağ yakma moduna geçiyor. İşte ketojenik diyette, şeker azaltılıp yerine yakıt olarak yağ konuyor. Tabii ki sağlıklı yağlar…

Mayıs ayında yenebilecek sebzeleri @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaştık. Ketojenik diyeti maalesef bazı ünlü doktorlar protein diyeti olarak aktardılar ki bu son derece yanlış. Dün paylaştığımız Dr. Amy Myers’ın yazısından da görüleceği üzere ketojenik diyet yağ ağırlıklı bir diyettir. Enerjinin ~ %80’i yağdan, %15’i proteinden ve %5’i karbonhidrattan alınmaktadır. Beslenmede %15-20 protein olması bu diyeti protein diyeti haline getirmez.

Benim de eşimin de maalesef safra keselerimiz uzun senelerdir yok. Doktorlar genelde safra kesesi olmayanlara yağı kolayca sindiremeyecekleri için ketojenik diyet önermiyorlar. Bu konuda @drhakanakinci ile yaptığımız canlı yayını ve Kadıköy Belediyesi YouTube Kanalındaki “Sindirim Sistemi Sağlığı” konulu buluşmanın videosunu mutlaka izleyin. Biz yaşımız itibarıyla ketojenik diyet uygularken öğün arasında Betain (mide asidi) ve Sindirim Enzimleri Kompleksi desteği kullanıyoruz.

"Ketojenik beslenmede hedeflenen “KETOSİS" nedir, nelere iyi gelir?

İnsan vücudunun sadece iki yakıt kaynağı var, yağ ve glikojen (şeker). Şekere dönüşen karbonhidrat tükettiğimizde vücudumuzda depolanan şeker, vücudumuz tarafından beyin ve diğer organlarımıza enerji sağlamak için kullanılıyor. Vücutta glikoz biterse enerji kaynağı yağla değiştiriliyor. Bu ancak vücudun glikojen rezervleri tükenince olabiliyor.

Uzun yıllardır vücudun fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine getirmesi için glikojene ihtiyacı olduğu söyleniyordu ancak yeni bilgiler bunun böyle olmayabileceğini gösteriyor. Vücutta glikojen bitince yağ rezervlerini yakılmaya başlıyor ve keton cisimcikleri oluşuyor.

Keton cisimcikleri karaciğer tarafından, uzun açlık dönemleri, oruç, az yemek yemek, düşük karbonhidratlı/yüksek yağlı beslenme ve uzun ve yoğun egzersiz sonrası üretilen moleküllerdir. Bu keton cisimciklerinin sağlığa çeşitli yararları olduğu artık anlaşılıyor.

Vücudun yakıtının tamamen yağ olması ve keton oluşması durumuna ketosis deniliyor. Ketojenik beslenmede vücudun ketosise girmesi yani yakıt olarak yağ kullanır hale gelmesi amaçlanıyor. Bu gerçekleştiğinde insülin seviyesi çok düşük olur ve yağ yakımı ciddi ölçüde artar. Bu da hızla kilo kaybedilmesi demektir. Araştırmalar en fazla kilonun ketojenik diyetle verilebildiğini gösteriyor. Ketojenik beslenmenin sağlığa kilo vermekten daha az belirgin olan başka yararları da vardır.

Ketosisin bazı yararları:

Vücudumuza ve beynimize sınırsız bir enerji kaynağı sağladığımızdan hem zihinsel hem de fiziksel dayanıklılık artar. Açlığı azalttığı için daha zahmetsizce kilo vermemize neden olur. Ketosise girebilmek için çok az karbonhidrat tüketildiğinden tip 2 diyabet de tamamen

İyileşebilir. Ketojenik diyet uzun zamandır epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır. Şimdilerde akne, polikistik over sendromu ve hatta beyin kanseri tedavisinde bile umut vaat ediyor.

Ketosise girildiğini gösteren belirtiler:

Ketosise girildiği kan, idrar ve nefes testleriyle kesin olarak anlaşılabiliyor.

Vücutta en çok enerji tüketen organlardan biri beyin. En yaygın yanlış inanışlardan biri beynin karbonhidrata ihtiyacı olduğudur. Eğer karbonhidrat tüketirseniz beyin de bunu yakar. Ancak vücudun yakıt kaynağı karbonhidrat değil de yağ ise beyin de enerji olarak keton yakmaya başlar.

Sonuçta, aslında enerji kaynağı olarak karbonhidrat almak zorunda değiliz. Beyin yağ kullanmaya başladığında fonksiyonları da daha iyi olur, daha iyi odaklanır ve düşünceler daha berrak olur. Bunun yanı sıra kilo vermek istiyorsanız kilo kaybı da hızlanır.

Ayrıca ketosise girildiğini gösteren belirtiler de var:

Ağız kuruluğu ve artan su isteği.

Daha sık idrara çıkma.

■ Keto nefesi. Nefeste asetona benzer bir koku olması. Açlık hissinde azalma.

■ Enerjide artış. İlk başlarda birkaç gün yorgunluk hissedilebiliyor ancak sonrasında daha enerjik hissedilmeye başlanıyor.

■ Düşüncelerin berraklaşması.”

Sağlıklı Yaşıyoruz:

A. OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Özet çeviri:

Nurçin Çağlar

Kaynak:

(1) https://www.dietdoctor.com/low-carb/ketosis