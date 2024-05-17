CHP’li Küçükkaya’dan Büyükşehir’e ‘su’ tepkisi!

Küçükkaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu,”

Hangisine yanayım?

Büyükşehir meclisinde yıllardır dağıtılan Derince Belediyemizin suyu yerine Mila su servisi yapıldı. Belediye Başkanımız bir daha ki meclise ücretsiz su gönderelim teklifine, Büyükşehir Belediye başkanımızın teşekkürü ile olay tatlıya bağlandı.

Peki TBMM’nin bile markası olan Çenesuyunun neden değiştiğine mi yanayım.

Sapanca suyunu getirilmesine mi yanayım? (Ki Sapanca’da CHP’li. Hodri Meydan konuyu ayrı değerlendirecektir, sanırım.).

Mila su şirketinin sahibinin Şaban Dişli’nin amca oğlu Davut Dişli olduğuna mı yanayım?

Sanırım tek cümle yeterli. Ört ki ölem…