- Siyaset

CHP’li Küçükkaya’dan Büyükşehir’e ‘su’ tepkisi!

CHP’li İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Ümit Küçükkaya, Derince Çenesuyu yerine Sakarya firmasından su alan Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’li Küçükkaya’dan Büyükşehir’e ‘su’ tepkisi! mask

Küçükkaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu,”

Hangisine yanayım?

Büyükşehir meclisinde yıllardır dağıtılan Derince Belediyemizin suyu yerine Mila su servisi yapıldı. Belediye Başkanımız bir daha ki meclise ücretsiz su gönderelim teklifine, Büyükşehir Belediye başkanımızın teşekkürü ile olay tatlıya bağlandı.

Peki TBMM’nin bile markası olan Çenesuyunun neden değiştiğine mi yanayım.

Sapanca suyunu getirilmesine mi yanayım? (Ki Sapanca’da CHP’li. Hodri Meydan konuyu ayrı değerlendirecektir, sanırım.).

Mila su şirketinin sahibinin Şaban Dişli’nin amca oğlu Davut Dişli olduğuna mı yanayım?

Sanırım tek cümle yeterli. Ört ki ölem…
# İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Ümit Küçükkaya, su tepkisi, chp, medya

17 May 2024 - 13:04 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL