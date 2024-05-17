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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Başlattığı Yasaklanan Belgesel İçin TBMM'de İmza Kampanyası Sona Erdi!

TBMM'de, yakın zamanda yasaklanan "Kanun Hükmü" belgeseline karşı çıkmak amacıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından başlatılan dokuz gün süreyle devam eden imza kampanyası, 69 milletvekilinin desteğiyle tamamlandı.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Başlattığı Yasaklanan Belgesel İçin TBMM'de İmza Kampanyası Sona Erdi! mask

Kampanyaya DEM Parti'den tamamı 57, DBP'den tamamı 2, EMEP'ten tamamı 2, DEVA Parti'den 2, Saadet Partisi Gelecek Partisi Grubundan 2, CHP'den 3 ve Yeniden Refah Partisinden ise 1 milletvekili katılarak sansüre karşı tepkilerini ortaya koydular.

İşte imza atan milletvekilleri:

DEM Parti: Adalet Kaya, Ali Bozan, Ayşegül Doğan, Ayten Kordu, Berdan Öztürk, Beritan Güneş Altın, Burcugül Çubuk, Celal Fırat, Cengiz Çiçek, Ceylan Akça Cupolo, Çiçek Otlı, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şenyaşar, George Aslan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varli, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkı Saruhan Oluç, Halide Türkoğlu, Heval Bozdağ, Hüseyin Olan, İbrahim Akın, Kamuran Tanhan, Keziban Konukcu Kok, Mahmut Dindar, Mehmet Kamaç, Mehmet Rüştü Tiryaki, Mehmet Zeki İrmez, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, Nejla Demir, Nevroz Uysal Aslan, Onur Düşünmez, Osman Cengiz Çandar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Hülakü, Ömer Öcalan, Özgül Saki, Öznur Bartin, Perihan Koca Doğan, Pervin Buldan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Salihe Aydeniz, Semra Çağlar Gökalp, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Sezai Temelli, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Sinan Çiftyürek, Sümmeye Boz, Tulay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Vezir Coşkun Parlak, Yılmaz Hun, Zeynep Oduncu, Zülküf Uçar.

DBP: Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır

EMEP: İskender Bayhan, Sevda Karaca Demir

DEVA Parti: İdris Şahin, Mustafa Yeneroğlu

Saadet Partisi Gelecek Partisi Grubu: Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün

CHP: Kayıhan Pala, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın

Yeniden Refah Partisi: Ali Yüksel

# chp, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti

17 May 2024 - 13:06 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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