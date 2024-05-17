17 May 2024 - 13:06 - Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Başlattığı Yasaklanan Belgesel İçin TBMM'de İmza Kampanyası Sona Erdi!

TBMM'de, yakın zamanda yasaklanan "Kanun Hükmü" belgeseline karşı çıkmak amacıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından başlatılan dokuz gün süreyle devam eden imza kampanyası, 69 milletvekilinin desteğiyle tamamlandı.