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Süper Lig vizesi için rakibini bekliyor

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig vizesi için rakibini bekliyor mask

Trendyol 1. Lig'in son haftasında, Marmara derbisinde 39. kez karşı karşıya geldiği  Kocaelispor’u 2-0 yenen Sakaryaspor, direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı. Play-off’larda final müsabakasını bekleyen yeşil-siyahlılar, kazanması durumunda 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak. Bu çerçevede Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri’nde Coşkun Demirkaban yönetiminde final için hazırlıklarına başladı.

Play-off yarı finalinde de Çorumspor ve Bodrumspor, finalde Sakaryaspor'un rakibi olmak için mücadelesi verecek.

Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor

Sakaryaspor, play-off finalindeki muhtemel rakiplerinden Bodrumspor'a, 1. Lig'in 5. haftasında 2-0 mağlup olurken, 22. haftada ise berabere kalmıştı.

Sakarya ekibi, bir başka muhtemel rakip Çorumspor'u ise ligin 6. haftasında 1-0, 23. haftada da 3-1 mağlup etti.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

17 May 2024 - 13:08 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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