- Asayiş

Kandıra'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kandıra'da dün meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü S.O. ve araçta bulunan I.O. ağır yaralandı. S.O. olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan I.O. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhlas Haber Ajansı
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Kandıra'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı mask

Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine   sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
# sağlık, SÜRÜCÜ, kaza

17 May 2024 - 13:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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