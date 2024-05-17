Başkan Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında 19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi: "Milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür. 19 Mayıs tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki çok önemli dönüm noktalarından biridir. Her şeyin bittiğini zannedenlere karşı, tüm yokluklara rağmen, azim, iman ve kararlılıkla bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya duyurduğu önemli ve tarihi bir gündür.”

GELECEĞE GENÇLERLE GÜVENLE BAKABİLİRİZ

Gençliğin bir milletin geleceği olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Zorlu mücadelelerle kazanılan zaferlerin ardından, var olmak ve gelişmek, ancak iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacaktır. 19 Mayıs’ta bağımsızlık ateşini yakan ve kurtuluş mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyeti gençlere emanet ederek gençlere ne kadar güvendiğini göstermiştir.

GENÇLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ

Darıca Belediyesi olarak biz de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için eğitimden kültür sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda gençlerin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, gençlerle birlikte gerçekleşecektir. Bizler de her zaman gençlerle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.