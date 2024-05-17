BU LAFLAR KAVGADA SÖYLENMEZ

AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar, kamuda tasarrufa ilişkin söylediklerine CHP İzmit İlçe Başkanı Ercan'dan yanıt gelmişti. Ercan'ın "Geride kalıyorsun Dokuzlar biraz hızlı olmalısın" yanıtına karşılık şu ifadeler kullandı

"İhanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun?"

"Sevgili Gökhan’cım, sen bana tavsiye vereceğine ve cevap yetiştirme telaşı içine gireceğine belediye başkanınızın yolun ortasında bağıra bağıra söz ettiği ihanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun, bunu açıkla. Bu ihanet çemberi nedir, kimlerdir, belediye başkanınız kimden hesap soracaktır bunu aydınlat. Sonuçta kendisiyle ilgili merak edilen bütün sorulara senin cevap verdiğini görüyoruz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek de artık senin görevindir, bekliyoruz.