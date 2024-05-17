17 May 2024 - 14:13- Siyaset G:

BU LAFLAR KAVGADA SÖYLENMEZ

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a kavgada söylenmeyecek laflar söyledi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BU LAFLAR KAVGADA SÖYLENMEZ mask

AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar, kamuda tasarrufa ilişkin söylediklerine CHP İzmit İlçe Başkanı Ercan'dan yanıt gelmişti. Ercan'ın "Geride kalıyorsun Dokuzlar biraz hızlı olmalısın" yanıtına karşılık şu ifadeler kullandı 

"İhanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun?"

"Sevgili Gökhan’cım, sen bana tavsiye vereceğine ve cevap yetiştirme telaşı içine gireceğine belediye başkanınızın yolun ortasında bağıra bağıra söz ettiği ihanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun, bunu açıkla. Bu ihanet çemberi nedir, kimlerdir, belediye başkanınız kimden hesap soracaktır bunu aydınlat. Sonuçta kendisiyle ilgili merak edilen bütün sorulara senin cevap verdiğini görüyoruz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek de artık senin görevindir, bekliyoruz.
# var, ilçe, chp

17 May 2024 - 14:13 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL