ADD'DEN 19 MAYIS MESAJI

19 Mayıs , işgale, sömürüye ve karanlığa karşı başkaldırının ilk adımıdır diyen Kavaz, "Birinci dünya harbi sonrası Osmanlı coğrafyasının kalbi durumundaki Anadolu toprakları paylaşılmış ve bu coğrafyadaki Türkler, Empeyalizimin kıskacında açık işgalle yok edilmeye çalışılmıştır.

Her şeyin bittiği, her yerin teslim alındığı ve işgalin, Anadolu’nun iç kısımlarına kadar dayandığı bir günde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bir güneş doğar. O öyle güneş, öyle bir dahi ve öyle bir devrimcidir ki, sadece kendi ulusu için değil, Emperyalizimin işgaline, zulmüne ve vahşetine maruz kalmış tüm ezilen ulusların da umudu, bayrağı ve kılavuzu olmuştur.

Tarihi bir gün olarak hep hatırlanacaktır

Emperyalizmin ve içerideki işbirlikçilerinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacak olan, görülmemiş destansı zaferler kazanılacak kurtuluş savaşının başlangıcı bu tarihte başlar. Emperyalizme başkaldırının halkı, bu ruh bilinçle örgütlemenin miladı olarak 19 Mayıs 1919 bütün uluslar için unutulmayacak tarihi bir gün olarak hep hatırlanacaktır.

ATATÜRK DEVRİMLERİ, ilkleleri ve hedefleri yaşam biçimi olan, yüreğinde bağımsızlıktan, ulusal bütünlükten, laik demokratik özgür Türkiye Cumhuriyetinden yana meşaleleri hiç sönmeyen çok değerli 105 . Yılını kutladığımız bu mutlu onurlu günümüz. Bayramımız hepimize kutlu olsun.

Ancak, içinden getiğimiz süreç ve açmazlar ne kadar ağır ve ne kadar derin olursa olsunlar, yine Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemalist aydınlanma devriminin model olarak benimenmesiyle aşılabilir.

Büyük önder, eşsiz kahraman Atatürkümüze, devrimlerine ilkelerine ve eserlerine karşı çıkmak, olsa olsa cehalettir, değilse ahlaksızlıktır, bu da değilse resmen işbirlıkçilik ve ihanettir... Bu toprakları bize vatan yapan. Ümmetçi ve kul olmaktan kurtarıp insan ve yuttaş yapan, BİLMİ aydınlanmayı temel alan bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda emeği geçen tüm kahramanlarımıza şükran, saygı ve minnetlerimizi sunarız."