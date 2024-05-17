Ercan: "Batmadan önce son çırpınışları"

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar’ın İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik açıklamalarına cevap verdi. Ercan açıklamasında, “AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar siyasete hızlı bir giriş yapmış. Hadi hızlı bir giriş yaptığını kabul edelim ama geç kalıyorsun Sayın Dokuzlar. 31 Mart seçimlerinden sonra anca kendine gelmiş olmalısın ki, 2 meclis toplantısı öncesi alınan kararları henüz idrak ediyor ve onunla ilgili açıklamalar yaparak İzmit Belediyesi ve 2 dönemdir halkın takdirini alarak halka hizmet eden Fatma Kaplan Hürriyet hakkında eleştiri yaptığını düşünüyorsun” ifadelerini kullandı.

HALK KİMİN NE YAPTIĞINI GÖRÜYOR

“Sayın Dokuzlar, “İzmit’i batırmaya devam ediyorlar” gibi mesnetsiz açıklamasıyla sadece kendisini batırmaktadır” diyen Ercan, “İzmit halkı 2 dönemdir kimin ne iş yaptığını görerek kararını bu yönde kullanmaktadır. Sayın Dokuzlar halk için icraatın ne olduğunu görmek istiyorsa yalnızca sosyal medyayı değil İzmit Belediyesi’nin internet sitesini de takip ederek bitirilen ve henüz devam eden projelere bir göz atmalıdır. Geride kalıyorsun Dokuzlar biraz hızlı olmalısın” şeklinde konuştu.

BATMADAN ÖNCE SON ÇIRPINIŞLAR

Ercan sözlerini, “Ben Sayın Dokuzlar’a naçizane bir tavsiye vereyim. Yıllardır halkı borç batağına sürükleyen ve hala tasarrufu halk üzerinden gerçekleştireceğini düşünen bir güruhun, tasarruf ve yönetim ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışması suyun dibine batmadan önce son çırpınışların bir örneğidir. Borç mu görmek istiyorsunuz? 31 Mart’ta kazandığımız belediyelerin devir teslim sonrası kalan borçlarına bakabilirsiniz? Daha fazla mı borç görmek istiyorsunuz? Hali hazırda hala sizin yönettiğiniz belediyelerin gelir gider dengelerine bir göz atın” şeklinde sürdürdü.

HIZIMIZA YETİŞEBİLİRSE TAKİP EDEBİLİR

Ercan sözlerinin sonunda şunları söyledi: “Şimdi Sayın Dokuzlar, bizi takip edebilir hızımıza yetişebilirse tasarrufun da, halk adına siyasetin de belediyeciliğin de ne olduğunu çok iyi anlayacaktır. Hadi bizi takip etmiyorsun diyelim. Kendi partisini ve partisinin yönetimindeki belediyelerin borçlarını ve tasarruf uygulamalarını takip edebilirse yine tasarrufun ne demek olduğunu kendi gözleriyle açık açık görecektir. “