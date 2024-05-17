Başkan Bulut ve KOTO Delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı genel kurula KOTO Başkanı Necmi Bulut, Oda’nın TOBB Delegeleri; Veli Başkurt, Sami Durmuşoğlu, Mehmet Akif Şen, Metin Sözer, Mert Kavşut, Kerim Bayramoğlu, İsmet Temizel, Hakan Yaşar Ulutan, Handan Kümeli, İbrahim İbrahimoğlu, Cevat Yıldız, Mesut Ekşi ve KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte katılım sağladı.

İLKLERE İMZA ATTIK

Genel Kurulda Türk iş dünyasının temsilcilerine hitap eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geride bıraktığımız dönemde pek çok projeyi hayata geçirdik. Hamdolsun sizlerle birlikte, ilklere imza atan bir kurum haline geldik. Ticaret Sicil işlemlerinde dijital dönüşümü sağladık. Eskiden günler, haftalar süren işlemleri, 2 saat içinde tamamlanır hale getirdik. Tarımda bir ilki, Lisanslı Depoculuk sistemini ülkemize kazandırdık. Ticaret Borsalarımızla birlikte ülke sathına yayılmasını sağladık.

REKORLAR YILI

Oda ve Borsalarımızla birlikte, yerel değerlerimizi ve lezzetlerimizi, Coğrafi İşaretlerle tescil ettirerek koruduk. İlk defa AB nezdinde coğrafi işaretli ürünlerimiz tescil olmaya başladı ve bu sayı 21'e ulaştı. 7'si ilan aşamasında bulunan, 51 başvurunun işlemleriyse devam ediyor. Son bir yılda rekor sayıda 53 bin Sanayi Kapasite Raporu ve 15 bin yerli malı belgesi düzenleyerek, yurt içi üretime destek verdik.

İHRACAT DESTEK OFİSİ

Dış ticarette de üyelerimizin işini kolaylaştırdık, maliyetlerinin düşmesini sağladık. Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi MEDOS’la, gerekli belgelere elektronik ortamda hızlıca ulaşma imkânı getirdik. İhracat Destek Ofislerimizle, 60 İl’de firmalarımızın yurtdışına açılmasına destek verdik. 94 bin TIR Karnesi düzenleyerek, yıllık 22 milyar Avro tutarında kefalet yükü üstlendik.

75 MİLYAR TL KAYNAK

Ne yaptıksa birlikte yaptık, sizlerden aldığımız güçle yaptık. Oda ve Borsalarımızın, artan hizmet kalitesiyle ve kapasitesiyle yaptık. Sizler şehirlerinizde adeta proje fabrikasına dönüştünüz. Bugüne kadar 2 binden fazla proje hayat geçirdiniz. Böylelikle şehirlerinize, bugünkü değeriyle 75 milyar lira kaynak temin ettiniz. Uluslararası projelere imza atan, şehirlerine yeni eserler kazandıran, çağdaş kurumlar haline geldiniz” dedi.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

TOBB’un 80. Genel Kurulu’nu değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Türk iş dünyamızın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 80. Genel Kurulu’na KOTO delegeleri olarak üst düzey katılım sağladık. Bu büyük buluşma Türk iş dünyamızın gücünü göstermekle birlikte, gelecek dönem çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. KOTO olarak ihracat ve coğrafi işaret başta olmak üzere, birliğimizin çalışmalarına üst düzey katkı sunduğumuz bir dönem oldu. Yeni dönem için de sorumluluğumuzun farkındayız, verimli çalışma ve projelerimizi sürdüreceğiz. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu başarılı mali yıl dolayısıyla kutluyoruz” dedi.