Sahayı ağlayarak terk ettiler!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kocaelispor 15 yılın ardından ilk defa Süper Lig’e bu kadar çok yaklaşmıştı. Temsilcimiz, önceki gün Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Çorum FK ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Süper Lig kapısını bir sezon daha kapalı tuttu. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan futbolcular ağlayarak sahayı terk ettiler.