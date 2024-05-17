17 May 2024 - 14:37- Spor G:

Sahayı ağlayarak terk ettiler!

Kocaelispor önceki gün deplasmanda mücadele ettiği Çorum FK’ya 2-1 mağlup olarak Süper Lig’e çıkma şansını yitirdi. Maçın ardından futbolcular gözyaşlarına hakim olamadılar

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Sahayı ağlayarak terk ettiler! mask

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kocaelispor 15 yılın ardından ilk defa Süper Lig’e bu kadar çok yaklaşmıştı. Temsilcimiz, önceki gün Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Çorum FK ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Süper Lig kapısını bir sezon daha kapalı tuttu. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan futbolcular ağlayarak sahayı terk ettiler. 
# Kocaelispor

17 May 2024 - 14:37 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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