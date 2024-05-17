Sahayı ağlayarak terk ettiler!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Kocaelispor 15 yılın ardından ilk defa Süper Lig’e bu kadar çok yaklaşmıştı. Temsilcimiz, önceki gün Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Çorum FK ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Süper Lig kapısını bir sezon daha kapalı tuttu. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan futbolcular ağlayarak sahayı terk ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.