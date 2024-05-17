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Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebze üretimi başladı

İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi’nde yer alan Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebze fidelerini toprakla buluşuyor

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Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebze üretimi başladı mask

Üreten belediye İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleri kapsamında kentin birçok noktasında üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Durhasan Mahallesi’nde yer alan Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde yaz sezonunu açan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sebze fidelerini toprakla buluşturuyor. 

HALKIN TARLASINDAN HALKIN SOFRASINA
Toprak hazırlığını tamamlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri; fasulye, kabak, domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Bahçeden hasat edilecek olan ürünler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gelir düzeyi düşük ailelere ulaştırılacak. 
# İzmit belediyesi

17 May 2024 - 15:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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