Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebze üretimi başladı

Üreten belediye İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleri kapsamında kentin birçok noktasında üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Durhasan Mahallesi’nde yer alan Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde yaz sezonunu açan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sebze fidelerini toprakla buluşturuyor.
HALKIN TARLASINDAN HALKIN SOFRASINA
Toprak hazırlığını tamamlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri; fasulye, kabak, domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Bahçeden hasat edilecek olan ürünler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gelir düzeyi düşük ailelere ulaştırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.