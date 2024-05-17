Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yazlık sebze üretimi başladı

Üreten belediye İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleri kapsamında kentin birçok noktasında üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Durhasan Mahallesi’nde yer alan Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde yaz sezonunu açan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sebze fidelerini toprakla buluşturuyor.

HALKIN TARLASINDAN HALKIN SOFRASINA

Toprak hazırlığını tamamlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri; fasulye, kabak, domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Bahçeden hasat edilecek olan ürünler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gelir düzeyi düşük ailelere ulaştırılacak.