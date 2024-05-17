İzmit'in Eniştesi Erkan Yolaç hayatını kaybetti!

ABD New York'ta yıllardır tedavi gören Erkan Yolaç, TRT'de yayınlanan 'Evet-Hayır' yarışmasıyla ünlü olmuştu.

Kentimizin tanınmış ismi Butik İlhan lakabıyla bilinen İlhan Kızılgör'ün damadı olan Yolaç, Otomobil sporlarının kentimizin duayeni Yavuz Kızılgör'ün de eniştesiydi.

Yolaç’ın vefatına yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Cenazesi 19 Mayıs Pazar günü Levent, Barbaros Hayretin Camiide kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı ardından defnedilecek

Çocukları ABD'den apar topar geleceği için cenaze bekletiliyor.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, annesi Hikmet Hanım ve babası Mehmet Yolaç 6 yaşındayken İstanbul’a geldi. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlayamadan sınıfta kaldı.

Babasının işi gereği aile Kastamonu'ya taşındı. Kastamonu'da lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanının sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle sahnelerde yer aldı.

Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında da bir oğlu oldu.

Erkan Yolaç'ın rol aldığı filmler:

1973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların ardından

1964 - Muhtesem serseri

1962 - Lekeli Kadın