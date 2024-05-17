YALÇIN ELDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

Eldoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bugün; Türk tarihinin en önemli günlerinden biridir. Türk kurtuluş savaşı’nın başlangıcı olarak ta simgelenen bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başarı ve değerlerini anıyor.

Mustafa Kemal ATATÜRK, Anadolu’nun emperyalist devletler arasında işgaline karşı ulusal kurtuluş hareketini başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve Türk halkının bağımsızlığına kavuşmasına kadar devam etti.

19 Mayıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesindeki cesaretini ve kararlılığını onurlandırmanın yanı sıra, ulusun kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan gençliğe verilen önemi göstermektedir. ATATÜRK’ün bize ve gençlerimize armağan ettiği bu günde Türk Ulusunun zorluklar karşısında göstermiş olduğu birlikteliğin, kararlılığın ve dayanıklılığın önemini de hatırlatmak isterim.

19 Mayıs, Türk ortak tarihinin değerlerini kutlamak, barış refah ve ilerleme dolu bir geleceğe bakmak için bir araya gelme günüdür.

19 Mayıs ATATÜRK’ün mirasını onurlandırma Türk gençliğinen ise, onun güçlü ve mürrefah bir ulus kurma mirasını sürdürme konusunda ilham verme günüdür.

Hem bir sporcu olarak hemde büyük mücadelelerle kazanılan ülkemizin refahı için canla başla çalışan bir bireyi olarak, tüm Türk milletinin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

YALÇIN ELDOĞAN YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL MERKEZ

AR-GE BAŞKAN YARDIMCISI