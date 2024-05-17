Recep Durul yeniden aday

Kocaelispor Başkanı Recep Durul 9 Haziranda yapılacak olan kongrede aday olacağını açıkladı.
9 Haziran’da seçime gidecek olan Kocaelispor’da, mevcut başkan Recep Durul, beklendiği gibi adaylığını açıkladı. Durul, mevcut yönetimden de isimlerle beraber, gelecek hafta listesini açıklayacak. Başkan Durul “Kocaelispor Başkanlığı için tabii ki adayım. Bazı arkadaşlarımız da yeni ekibimizde olacak. Son 2 ayda yaklaşık 1 milyon dolar maddi katkı sağladım. Benim gibi bu kulübe finansal anlamda katkı sağlayan bugüne kadar başka bir isim kesinlikle olmadı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.