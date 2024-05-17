EMEKLİLERE ÜCRETSİZ YURT MÜJDESİ!!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması"nda konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan "SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" dedi.

Işıkhan, "Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan'ın açıklamasından öne çıkanlar şunlar oldu:

* Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır.

* Emeklilerimizin taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır.

* SGK’nın uygulamaya koyacağı yeni hizmet modelimizde her emeklimizin hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumumuzun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceğiz.

* Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracağı teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek işlemlerini daha hızlı, kolay yapabilmelerine fırsat vereceğiz.

EMEKLİ KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALACAK

* Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.

* Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir.

Kaynak: SÖZCÜ