İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı’nda da devam edecek. Hazırlık çalışmalarında sona gelen Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların Modern Hayvan Pazarına alınması ve satışı başlayacak.
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Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı 27 Mayıs’ta başlıyor
İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların satışı başlayacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.