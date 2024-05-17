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Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı 27 Mayıs’ta başlıyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların satışı başlayacak

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Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı 27 Mayıs’ta başlıyor mask

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı’nda da devam edecek. Hazırlık çalışmalarında sona gelen Modern Hayvan Pazarı’nda, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısında alınan karara istinaden 27 Mayıs itibariyle kurbanlık hayvanların Modern Hayvan Pazarına alınması ve satışı başlayacak.
# İzmit belediyesi, hizmet, ilçe

17 May 2024 - 16:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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