- Asayiş

Mersin'de çocuk tacizi şüphelisi serbest bırakıldı

Mersin'de altyapı çalışması sırasında sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Mersin'de çocuk tacizi şüphelisi serbest bırakıldı mask

Mersin'de gerçekleşen olay, Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta meydana geldi. Mahallede altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi   tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
# çalışma, tespit

17 May 2024 - 17:16 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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