- Gündem

Veterinerler Odası 50.Yılımızı kutladı

Kocaeli Veterinerleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri genel sekreter Cüneyt Özer ve sayman Fuat Korçak gazetemizi ziyaret ederek, gazetemizin 50’inci yılını kutladı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Veterinerler Odası 50.Yılımızı kutladı mask
Veterinerler Odası 50.Yılımızı kutladı
Haber albümü için resme tıklayın

Sorumlu Yazı İşleri Mesut Akbulut ile sohbet eden Bostancı ve beraberindekiler, veterinerlerin önemine dikkat çekti. Başkan Bostancı, her belediyede Veterinerler İşleri Müdürlüğünün olması gerektiğini söyleyerek, “ Veterinerler İşleri Müdürlüğü, ilimizde sadece İzmit ve Gebze Belediyesi’nde bulunuyor. Bütün ilçe belediyelerinde bu müdürlüğün olmasını istiyoruz. Büyükşehir’de de veterinerlik ile ilgili müdürlük var, ama biz Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığının kurulmasını istiyoruz” dedi.

Veterinerler Odası 50.Yılımızı kutladı

Kocaeli Veterinerleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, gazetemizin 50.yılından dolayı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’a çiçek verdi.
# Kocaeli Veterinerleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, var, ilçe, dikkat

17 May 2024 - 17:27 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL