Veterinerler Odası 50.Yılımızı kutladı

Sorumlu Yazı İşleri Mesut Akbulut ile sohbet eden Bostancı ve beraberindekiler, veterinerlerin önemine dikkat çekti. Başkan Bostancı, her belediyede Veterinerler İşleri Müdürlüğünün olması gerektiğini söyleyerek, “ Veterinerler İşleri Müdürlüğü, ilimizde sadece İzmit ve Gebze Belediyesi’nde bulunuyor. Bütün ilçe belediyelerinde bu müdürlüğün olmasını istiyoruz. Büyükşehir’de de veterinerlik ile ilgili müdürlük var, ama biz Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığının kurulmasını istiyoruz” dedi.
Kocaeli Veterinerleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, gazetemizin 50.yılından dolayı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’a çiçek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.