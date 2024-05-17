- Asayiş

Kocaeli'de doğalgaz borusu delindi

Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de doğalgaz borusu delindi
Kocaeli'de doğalgaz borusu delindi
Video için play'e tıklayın

Olay, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekipler altyapı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu delindi. Borunun zarar görmesi neticesinde sızma meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine İZGAS, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gazı keserek bölgede çalışma başlattı.Gazdan etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# çalışma, sağlık, polis

17 May 2024 - 17:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.366.120 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL