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Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp katleden E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Öte yandan E.Ö.'nün serbest bırakılan babası tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı mask

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ak

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakılmıştı.

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı.

Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

SALDIRGANI TANIMIYOR

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

KATİLİN BABASI DA TUTUKLANDI

Akman'ı katleden E.Ö.'nün babası O.Ö. (38), polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. O.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# çalışma, tespit, sağlık, güvenlik, polis

17 May 2024 - 17:36 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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